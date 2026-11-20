La polémica por el futuro de las corridas de toros en Colombia tuvo un nuevo capítulo después de que la Presidencia saliera a aclarar quién dio luz verde a un borrador de decreto que abrió la puerta a cambios en la regulación de estos espectáculos. La Casa de Nariño negó que el presidente Abelardo de la Espriella hubiera ordenado su publicación y explicó qué pasó con el documento.

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En un comunicado, el Gobierno fue enfático sobre el origen de la iniciativa: “El Gobierno Nacional aclara que el borrador de decreto relacionado con los espectáculos taurinos, publicado recientemente para comentarios ciudadanos, no corresponde a una decisión del Gobierno ni a una instrucción impartida por el presidente Abelardo de la Espriella”, señaló la presidencia.

Además, la Casa de Nariño explicó por qué el texto desapareció de la plataforma en la que estaba disponible para recibir observaciones. “El documento fue publicado de manera prematura, sin haber culminado las revisiones y coordinaciones institucionales correspondientes, razón por la cual fue retirado de la plataforma y no continuará su trámite. La protección y el bienestar animal son compromisos de este Gobierno”, agregó el comunicado.

La administración también defendió su postura frente al cuidado de los animales y las tradiciones taurinas. “Reconocemos la importancia de promover una cultura de respeto por la vida y de prevenir el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales. El respeto por nuestras tradiciones no puede estar por encima de la protección de los animales”, manifestó el Ejecutivo.

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Finalmente, la Presidencia insistió: “El Gobierno Nacional reitera que no existe ninguna decisión presidencial encaminada a revivir las corridas de toros y que sus actuaciones estarán orientadas al fortalecimiento de la protección animal en Colombia”.

La Plataforma Alto rechazó el borrador y lo calificó como un “grave retroceso en materia de protección animal y desconoce los avances normativos alcanzados en Colombia para poner fin a las prácticas de violencia y maltrato asociadas a la tauromaquia”. La organización también cuestionó: “El Gobierno pretende modificar el marco normativo para permitir nuevamente la realización de corridas, en momentos en que la sociedad colombiana ha avanzado hacia una relación de mayor respeto y protección frente a los animales”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.