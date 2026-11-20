El presidente Abelardo de la Espriella publicó este viernes 20 de noviembre un video del traslado de Carlos Andrés Oyola Tovar, conocido como alias ‘El Hacker’, desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación hacia un centro carcelario en Valledupar.

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Las imágenes muestran parte del procedimiento al que fue sometido el procesado: su traslado bajo custodia, el corte de cabello y la reseña correspondiente a su ingreso al establecimiento penitenciario.

El mandatario acompañó la grabación con un mensaje contundente sobre la aplicación de la justicia en el país. “¡En Colombia la ley se cumple sin contemplaciones ni privilegios!”, escribió en su cuenta de X.

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En la publicación, De la Espriella también recordó los procesos que enfrenta Oyola y su presunta vinculación con la planeación de ataques contra el sistema electoral durante las elecciones de este año.

Se llevó a cabo el traslado de Carlos Andrés Oyola Tovar, alias “El Hacker”, desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación hacia Valledupar. Oyola es procesado por su participación en delitos informáticos, concierto para delinquir, falsedad documental y fraude procesal, así como por su vinculación con la planeación de ataques contra el sistema electoral durante las elecciones de este año. ¡EN COLOMBIA LA LEY SE CUMPLE SIN CONTEMPLACIONES NI PRIVILEGIOS! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 20, 2026

El mensaje de De la Espriella tras el traslado de alias ‘El Hacker’

La publicación del presidente estuvo centrada en el cumplimiento de la ley y en el traslado de Oyola, quien permanecía en el búnker de la Fiscalía antes de su remisión a un centro carcelario.

De la Espriella señaló que el procesado es investigado por su presunta participación en delitos informáticos, concierto para delinquir, falsedad documental y fraude procesal.

El jefe de Estado también hizo referencia a los señalamientos sobre una supuesta planeación de ataques contra el sistema electoral colombiano.

¿Quién es Carlos Andrés Oyola, alias ‘El Hacker’?

Oyola es investigado por un caso relacionado con presuntas irregularidades informáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).

La Fiscalía lo vinculó a una investigación por supuestas modificaciones de registros académicos y financieros de esa institución. En el proceso le fueron imputados varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, daño informático, falsedad documental y fraude procesal. El procesado no aceptó los cargos y un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las investigaciones por presuntos ataques al sistema electoral

El nombre de Oyola también ha sido relacionado con una investigación sobre posibles ataques informáticos contra el sistema electoral durante las elecciones presidenciales de 2026.

De acuerdo con los señalamientos conocidos, habría participado en la planeación de acciones contra la Registraduría y en un supuesto intento de alterar resultados electorales.

El presidente hizo referencia a esa línea de investigación en su publicación, al explicar los motivos por los que el procesado es señalado.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.