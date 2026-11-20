Por: El Espectador

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El Ministerio de Cultura publicó su Informe Sectorial de Rendición de Cuentas 2026, documento que detalla los avances, resultados y retos de la gestión cultural en Colombia desde el 1 de enero de este año. De acuerdo con la información presentada, este informe abarca la gestión del propio Ministerio, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional y entidades adscritas como el Archivo General de la Nación, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y el Instituto Caro y Cuervo. El balance reconoce el contexto político de transición, razón por la cual segmenta sus hallazgos en tres periodos: del 1 de enero al 7 de agosto, del 8 de agosto al 15 de octubre y las proyecciones hasta el final del año.

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Según los reportes del Ministerio, la ministra Paola Holguín asumió la dirección tras un proceso sin empalme con la administración anterior, en cumplimiento de una decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella. En ese inicio, explicó la entidad, se identificaron temas urgentes como contratación, obligaciones pendientes, manejo presupuestal e infraestructura cultural. Se reportó que se alertó a los organismos de control sobre posibles irregularidades y que se gestionaron recursos ante el Ministerio de Hacienda para cumplir compromisos económicos con artistas, creadores y entidades beneficiarias de estímulos.

Uno de los desafíos más notables fue la deuda heredada, estimada en COP 185.000 millones, motivo por el cual el Ministerio suspendió por primera vez el Programa Nacional de Estímulos y postergó la evaluación de más de 1.300 propuestas, generando protestas como la registrada el 21 de septiembre, así como reclamos por el atraso en pagos y suspensión del Programa Nacional de Concertación Cultural. El Ministerio señaló que, hasta el 4 de noviembre, había desembolsado más de COP 63.000 millones, pero el informe no menciona la totalidad de la deuda, de acuerdo con El Espectador.

Durante la administración de Gustavo Petro, el reporte enfatiza en la formación artística y la protección del patrimonio. Mediante convenios con universidades públicas y la Fundación Nacional Batuta, se asignaron más de 475.000 cupos de formación artística en casi 2.600 instituciones y se ejecutaron recursos superiores a COP 60.465 millones, de acuerdo con datos oficiales. En patrimonio, se destacan intervenciones en iglesias, acreditaciones bajo la Ley del Viche y la declaratoria del Cristo Mutilado de Bojayá como bien de interés cultural. También se reporta que, tras el sismo del 10 de agosto, el Ministerio y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGR) identificaron más de 4.000 gestores afectados y daños en decenas de bienes patrimoniales, aprobando recursos para responder a la emergencia y recuperando murales históricos.

Por otro lado, aunque se han anunciado inversiones para el patrimonio, desde la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se reclama mayor atención y claridad sobre los recursos y acciones en estos espacios, pues solamente hasta noviembre se conoció un balance actualizado y un plan de contingencia para las bibliotecas afectadas. Los resultados presentados combinan procesos concluidos y otros todavía en marcha o pendientes de ejecución, lo que refleja los retos que enfrenta el sector en términos de gestión cultural y transparencia en el uso de los recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido los principales desafíos del Ministerio de Cultura según el Informe Sectorial 2026?

El Informe Sectorial 2026 del Ministerio de Cultura señala que los principales desafíos han incluido la revisión institucional y financiera tras la ausencia de empalme, la identificación y notificación de posibles irregularidades ante organismos de control y la gestión de una deuda heredada en contratación y compromisos con el sector cultural. Además, la suspensión de programas históricos como el Programa Nacional de Estímulos y Concertación, así como los retrasos en pagos a beneficiarios, han marcado el periodo de transición y generaron protestas y reclamos por parte de artistas y gestores culturales.

¿Qué acciones ha reportado el Ministerio de Cultura para atender bienes culturales afectados por emergencias en 2026?

Según el informe, tras el sismo registrado en agosto, el Ministerio de Cultura y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo identificaron a más de 4.000 gestores y creadores damnificados, además de afectaciones en 73 bienes de interés cultural. Para la atención, se expidió la Resolución 0536 de 2026 y se gestionó la aprobación de recursos nacionales e internacionales, como fondos de la fundación ALIPH y el British Council, para apoyar la recuperación y restauración de patrimonios afectados, aunque gran parte de la ejecución de estos recursos sigue pendiente.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.