Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un incidente con su esquema de protección llevó a Hollman Morris, periodista y gerente de RTVC, a exponer abiertamente una queja contra la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según informó Morris, hacia las 7:00 de la noche, la camioneta blindada que se le tiene asignada para su protección quedó bloqueada por completo. En su mensaje público, compartido a través de su cuenta de X, el periodista manifestó que hasta el momento en que hizo pública la situación no había recibido ningún tipo de explicación de parte de la UNP sobre las causas del problema.

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Morris dirigió su reclamo directamente a Didier Blanco, director de la UNP, mencionando que tuvo acceso a una posible razón del bloqueo por parte de sus escoltas. La información preliminar señalaba que el vehículo habría sido desactivado a través de un chip controlado por la empresa propietaria del automotor. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por ninguna autoridad, lo que incrementó la preocupación del periodista sobre la ausencia de comunicación y esclarecimiento institucional.

Este no es un episodio menor, considerando que Hollman Morris recordó en su declaración que tanto él como su familia cuentan con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dichas medidas ordenan al Estado colombiano la obligación de garantizar su seguridad integral, dado que los recientes estudios de seguridad han clasificado su nivel de riesgo como extremo. Este contexto agrava la relevancia del incidente reportado, pues cualquier falla o anomalía en el esquema podría representar un serio peligro.

De acuerdo con lo expuesto, Morris había entregado a los analistas de seguridad información relacionada con una denuncia radicada ante la Fiscalía por amenazas recientes recibidas. Frente al bloqueo de la camioneta, cuestionó de inmediato la eficacia y transparencia del sistema de protección al cual está supeditado. En sus palabras dirigidas a la UNP, solicitó una comunicación oficial para entender lo que sucedió y la razón del bloqueo inesperado.

El caso deja dudas sobre los procedimientos internos y el funcionamiento de los vehículos concedidos a quienes gozan de estas medidas, así como sobre la capacidad de respuesta de la UNP ante este tipo de emergencias. Mientras Morris insiste en la necesidad de respuestas y claridad, aún no se tiene certeza sobre el origen del incidente ni sobre las acciones institucionales que se tomarán frente a la situación denunciada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Hollman Morris cuenta con protección de la Unidad Nacional de Protección?

Hollman Morris tiene asignado un esquema de protección por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que tanto él como su familia enfrentan un nivel de riesgo extremo, según estudios recientes. Esta protección obliga al Estado colombiano, a través de la UNP, a garantizar su seguridad ante amenazas recibidas y verificadas.

¿Qué posibles causas mencionó Hollman Morris sobre el bloqueo de su vehículo blindado?

Morris señaló que sus escoltas informaron sobre la hipótesis de que la camioneta blindada fue desactivada mediante un chip controlado por la empresa propietaria del vehículo. No obstante, esta información no ha sido confirmada, por lo que el propio periodista solicitó claridad y una respuesta formal de la UNP.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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