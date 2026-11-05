Por: El Espectador

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Las emisoras territoriales de Tierralta, Agustín Codazzi, Buenaventura y Riosucio, que hacen parte del Sistema de Medios Públicos (RTVC), fueron restablecidas y comenzaron a emitir nuevamente su programación el pasado jueves 29 de octubre, según informó RTVC. Este regreso fue posible luego de confirmar ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) que todas las licencias de operación requeridas estaban en regla, de acuerdo con la verificación jurídica adelantada por la entidad.

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La suspensión de estas emisoras se remonta al 17 de agosto de 2026, cuando el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó interrumpir la programación de las 20 frecuencias creadas dentro del marco del Acuerdo Final de Paz de 2016. Durante ese periodo crítico, las comunidades de los territorios afectados vieron cómo su espacio de comunicación local era reemplazado por programación musical, lo que suscitó reclamos por parte de organizaciones sociales y defensores de la libertad de prensa. Según El Espectador, esta medida fue especialmente polémica, ya que las emisoras de paz representaban el único punto del acuerdo de La Habana que había sido completamente implementado en regiones golpeadas por el conflicto armado.

A partir del 7 de septiembre, 16 estaciones lograron retomar su identidad local bajo el nombre de “Emisoras de la Reconciliación”. Sin embargo, las frecuencias de Tierralta, Agustín Codazzi, Buenaventura y Riosucio continuaron apagadas. La gerente general de RTVC, Ángela María Soto, explicó entonces que su falta de operación obedecía a que no se habían completado a cabalidad los trámites concesionales estipulados por MinTIC durante administraciones previas.

En el comunicado oficial, RTVC enfatizó que la suspensión nunca tuvo fines políticos ni implicó el cierre definitivo de las estaciones. Según la entidad, se detectaron irregularidades legales y administrativas en el otorgamiento de concesiones durante gestiones anteriores, lo que motivó la pausa temporal para evitar posibles afectaciones jurídicas o patrimoniales.

RTVC también subrayó que la reapertura de las frecuencias responde a la necesidad de cumplir el numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz, que promueve la creación de espacios radiales para la convivencia, la participación ciudadana y la pedagogía institucional en zonas rurales. Así, con la reactivación de estas cuatro señales, la red de Emisoras de la Reconciliación restableció completamente su operación en los territorios asignados, aunque el monitoreo de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos continuará para vigilar las condiciones de acceso a la información y libertad de prensa en estas regiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron las emisoras de paz de RTVC en agosto de 2026?

La suspensión de las emisoras de paz de RTVC en agosto de 2026 fue ordenada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, que interrumpió la programación local de las 20 frecuencias creadas tras el Acuerdo Final de Paz de 2016. Según RTVC, esta decisión se tomó por pendientes e irregularidades concesionales heredados de administraciones anteriores, lo que hacía necesario pausar emisiones hasta verificar y regularizar las licencias ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

¿Cuál es el objetivo de las Emisoras de la Reconciliación según el Acuerdo Final de Paz?

Las Emisoras de la Reconciliación, denominación institucional asumida por estas frecuencias, buscan cumplir el numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz. Su objetivo es servir como espacios radiales que promuevan la convivencia, la participación ciudadana y la educación institucional en zonas rurales, especialmente aquellas históricamente afectadas por el conflicto armado, según lo expuesto por RTVC tras la reapertura de las estaciones.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.