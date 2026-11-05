Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella culminó en Leticia, capital del Amazonas, la gira nacional enfocada en la elaboración participativa del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. De acuerdo con información de la Presidencia, este ciclo de jornadas reunió a representantes de todo el país en diferentes ciudades, incluyendo Valle del Cauca, San Andrés, Bogotá, Barranquilla y Medellín. Julián Buitrago, director de Planeación Nacional, afirmó que durante estas mesas de trabajo se conformaron un total de 854 iniciativas, de las cuales 221 fueron la prioridad de las regiones.

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El balance oficial entregado por el gobierno destaca la presentación de 2.495 proyectos en las mesas por parte de los actores regionales, sumando un valor aproximado a COP 566,9 millones. En el marco de esta estrategia descentralizada, el Departamento de Planeación Nacional (DPN) también recibió cerca de 2.600 propuestas ciudadanas, que llegaron tanto a través de los espacios presenciales como del buzón digital dispuesto para dicho fin.

Según el informe del Ejecutivo, la participación en las mesas abarcó principalmente zonas rurales y se vio enriquecida por la presencia de mujeres, jóvenes, estudiantes, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, la academia y el sector productivo. Las áreas temáticas más señaladas por los ciudadanos fueron “seguridad, conectividad, agua y saneamiento básico, salud, vivienda y educación”. En el caso específico del Amazonas, región que acogió el cierre de la gira, se identificaron 42 proyectos estratégicos, cuya inversión ascendería a COP 2,6 billones y en los que el mandatario sostiene que se podrían crear más de 10 mil empleos.

Sin embargo, De la Espriella aclaró que estos anuncios forman parte de un portafolio preliminar y todavía no existe un documento oficial del Plan Nacional de Desarrollo. Este borrador debe llegar al Capitolio para ser discutido y tramitado el año próximo.

El proceso de selección de proyectos a nivel nacional, según Planeación Nacional, consideró criterios como alcance interdepartamental o nacional, la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), cofinanciación territorial y concesiones, así como el desarrollo de cadenas productivas, logística, turismo o agroindustria. El PND precisa que cada uno de los encuentros regionales contó con siete mesas temáticas organizadas por eje. Las propuestas resultantes de estos espacios serán llevadas a versión final antes de finalizar noviembre.

Frente a los límites presupuestales, Buitrago advirtió que, aunque hay muchas iniciativas viables, se debe tener en cuenta que los recursos estatales son limitados, especialmente en el escenario de crisis que afronta el país. Como complemento, el gobierno presentó recientemente un proyecto de ley de ajuste fiscal para reorganizar el Ejecutivo y ajustar el gasto mediante cambios tributarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales proyectos del Plan Nacional de Desarrollo propuestos para el Amazonas?

Según el gobierno de Abelardo de la Espriella, en el Amazonas se priorizaron 42 proyectos estratégicos con una inversión aproximada de COP 2,6 billones. Estos proyectos responderían a necesidades identificadas por la comunidad durante las mesas de trabajo, abarcando temas como empleo, desarrollo regional y servicios básicos. Se estima que la implementación de estas iniciativas podría aportar más de 10 mil empleos a la región.

¿Cómo fue el proceso de selección de proyectos para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030?

De acuerdo con el Departamento de Planeación Nacional, la selección de proyectos para el Plan Nacional de Desarrollo se fundamentó en criterios como alcance interdepartamental, participación en la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), cofinanciación territorial y factibilidad técnica y financiera. Los proyectos emergieron de siete mesas temáticas por región y deben aún ser consolidados en el documento final para su presentación ante el Congreso.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.