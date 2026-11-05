Un accidente de tránsito se reportó durante la tarde de este jueves 5 de noviembre en la vía que comunica a Zipaquirá con Cajicá, en Cundinamarca.

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De acuerdo con una publicación difundida en redes sociales, una buseta de servicio intermunicipal de la empresa Rápido El Carmen perdió el control y terminó en el carril contrario, frente a las instalaciones de Compensar.

Las primeras versiones, publicadas por la cuenta de noticias La Región, señalan que el hecho ocurrió cuando el pavimento estaba húmedo. Sin embargo, todavía no se conocen las causas oficiales del accidente.

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Acá, el video del hecho:

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Se desconoce el estado de los ocupantes de la buseta

La información difundida inicialmente por ese perfil no precisó cuántas personas viajaban en el vehículo ni si hubo pasajeros lesionados.

Tampoco se ha entregado un balance oficial sobre posibles traslados a centros asistenciales o la atención de organismos de emergencia.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen información que permita establecer qué ocurrió y cuál fue el alcance de la emergencia.

Accidente causó restricciones en la vía Zipaquirá-Cajicá

El siniestro también afectó la movilidad en este corredor de Cundinamarca. Según el reporte de La Región, se presentó paso restringido en los dos sentidos de la vía mientras se atendía la situación.

Los conductores que transitan por el sector deben tener precaución y estar atentos a las indicaciones de las autoridades de tránsito.

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