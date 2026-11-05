Por: El Espectador

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La mañana de este jueves 5 de noviembre estuvo marcada por una emergencia vial de gran envergadura en el sector Curubital, en Bojacá. Un bus de la empresa Capillas de la Fe sufrió un volcamiento sobre la vía Mosquera-La Mesa, en el kilómetro 98 de este importante corredor vial. El incidente paralizó el paso y dejó varias personas lesionadas, por lo que fue necesario desplegar un significativo operativo con ambulancias, cuerpos de bomberos y equipos de atención vial en la zona. Según Bomberos de Cundinamarca, hasta el momento solo se ha confirmado la presencia de heridos y no existe un balance local consolidado ni sobre el número exacto de afectados ni sobre su estado de salud.

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Organismos como los bomberos de Bojacá, Tena y Mosquera, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cundinamarca, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y el personal de la concesión Devisab acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar apoyo a los lesionados. De acuerdo con la información suministrada, los heridos fueron auxiliados en el sitio, mientras se aseguraba la zona y se organizaba el retiro del bus accidentado. Esto ocasionó demoras considerables para quienes transitaban por la vía, pues durante la atención, uno de los carriles permaneció bloqueado.

El accidente se presentó en un tramo fundamental que enlaza la Sabana de Occidente con localidades como La Mesa, Anapoima y Girardot. Así, el siniestro impactó a numerosos viajeros y al alto flujo de vehículos que caracteriza esta ruta, famosa por conectar con destinos turísticos del Alto Magdalena. En el pasado, el sector de Curubital también ha sido escenario de restricciones, especialmente durante temporadas de lluvia y otras emergencias.

En cuanto a las causas que originaron el accidente, las hipótesis iniciales mencionan una posible falla en los frenos cuando el bus transitaba por una curva; sin embargo, Bomberos de Cundinamarca, las autoridades de tránsito y la concesión vial han sido claros en no haber confirmado esa versión. Se encuentran a la espera de los resultados de la revisión del vehículo y de los testimonios de quienes viajaban en él para establecer las circunstancias exactas del hecho.

La concesión Devisab resaltó que la vía dispone de recursos como ambulancias, grúas, vehículos de rescate y equipos de inspección para atender este tipo de emergencias. Además, destacó la importancia de consultar el estado de la carretera antes de viajar por este corredor, debido a los retrasos que pueden surgir mientras se atenúan las consecuencias del accidente y se normaliza el tránsito.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial citados por la Gobernación de Cundinamarca, el departamento cerró 2025 con 646 personas fallecidas en incidentes de tránsito, una reducción de 2,7 % respecto a 2024. Esto subraya la persistencia del riesgo en las carreteras de la región. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un reporte actualizado sobre la cifra de lesionados, los centros médicos a los que fueron trasladados y el retorno a la normalidad en el sector afectado.

¿Cuál fue la causa del accidente de bus en la vía Mosquera-La Mesa?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa oficial del volcamiento del bus de Capillas de la Fe en el sector Curubital. Aunque algunas versiones señalan una posible falla en los frenos al tomar una curva, ni Bomberos de Cundinamarca, ni las autoridades de tránsito han validado esa hipótesis y se mantienen a la espera de revisar el vehículo y escuchar los testimonios de los pasajeros.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el accidente del bus en Curubital, Bojacá?

Después del accidente, las autoridades desplegaron de inmediato equipos de bomberos de Bojacá, Tena y Mosquera, así como personal médico y de gestión del riesgo. Se atendió a los heridos en el lugar y se tomaron medidas para controlar la movilidad, asegurando uno de los carriles y previniendo mayores riesgos mientras se retiraba el vehículo accidentado y se restablecían las condiciones de seguridad en la vía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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