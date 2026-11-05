Por: El Espectador

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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado decidió interponer una impugnación en contra de la sentencia de primera instancia que obligó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a devolver, en un lapso máximo de 48 horas, las piezas retiradas del Museo Nacional. Esta decisión judicial surgió luego de las órdenes emanadas por el presidente Abelardo de la Espriella, que determinaron el retiro de 30 piezas de las salas de exposición "Hacer sociedad" y "Memoria y Nación". Según información recopilada, el Gobierno basó su impugnación en el argumento de que las tutelas resueltas por juzgados debieron haber sido presentadas y resueltas por el Consejo de Estado, y no por otras autoridades, al tiempo que señaló presuntos errores cometidos en la presentación de estos recursos.

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El origen del caso data del 15 de octubre, cuando se conoció de manera pública el retiro de estas 30 piezas históricas, artísticas y documentales en el Museo Nacional. Estas obras abarcaban temáticas relevantes, como el conflicto armado, el Acuerdo de Paz, la participación de colectivos LGBTIQ+ y las luchas feministas, entre otros asuntos. Todo ello generó controversia debido a que los contenidos representaban procesos de memoria histórica y reconocimiento de distintos sectores sociales.

Tras la decisión presidencial, el congresista Gabriel Becerra, perteneciente al movimiento Pacto Histórico, en conjunto con colectivos LGBTIQ+, instauró varias acciones de tutela solicitando el regreso de las obras a sus lugares originales. Como resultado, el juez 24 de Familia de Bogotá ordenó al Ministerio de las Culturas, en coordinación con el Museo Nacional, restituir todas las piezas retiradas "bajo las condiciones técnicas necesarias para garantizar su adecuada conservación".

Esta medida de carácter provisional debía cumplirse mientras se adelantaba una evaluación técnica y curatorial que permitiera determinar la permanencia de las obras en las exposiciones. Según lo indicado por la justicia, el retorno de las piezas debía realizarse hasta tanto el gobierno no pudiera justificar su retiro basándose en motivaciones ajenas a la ideología política.

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¿Por qué el gobierno busca impugnar la orden de devolver las piezas al Museo Nacional?

El gobierno sostiene que la decisión judicial que obliga a devolver las obras debió ser tomada por el Consejo de Estado y no por los juzgados que actuaron. Además, manifiestan que durante el trámite de las acciones de tutela se presentaron errores en los recursos presentados por los demandantes, lo que fundamenta su impugnación ante las instancias correspondientes.

¿Qué temas abordaban las obras retiradas del Museo Nacional por orden presidencial?

Las piezas retiradas de las salas "Hacer sociedad" y "Memoria y Nación" del Museo Nacional abordaban temas como el conflicto armado, el Acuerdo de Paz, la historia y lucha de colectivos LGBTIQ+, así como expresiones feministas. Estos contenidos resultaban significativos para la memoria histórica y el reconocimiento de los diversos procesos sociales en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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