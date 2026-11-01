Por: El Espectador

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Las declaraciones del embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mauricio Gaona, sobre el Acuerdo de Paz de 2016 siguen desencadenando debates tanto en los sectores políticos colombianos como en el escenario internacional. De acuerdo con lo reportado, la más reciente controversia se originó tras la intervención de Gaona en el Consejo de Seguridad de la ONU, el pasado 30 de octubre, donde el funcionario celebró la eliminación del mandato de la Misión de Verificación que correspondía al seguimiento de la reforma rural integral, incluidas en el punto uno del acuerdo firmado en La Habana. Aunque esto generó críticas de parte de la oposición, los sectores afines al gobierno de Abelardo de la Espriella manifestaron su completo apoyo al diplomático.

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El Consejo de Seguridad decidió extender la labor de la Misión de Verificación hasta octubre de 2027. Sin embargo, luego de una solicitud de la administración De la Espriella, presentada por el canciller Omar Bula, se determinó retirar del mandato el componente de supervisión de la reforma rural integral. A pesar de que países como China y Rusia manifestaron reservas, la decisión fue respaldada de forma unánime y recibió elogios de la delegación de Estados Unidos sobre el enfoque asumido por el gobierno colombiano en ese aspecto.

En ese marco, Gaona enfatizó que Colombia "no es un país que goce de los beneficios de un proceso de paz", y sostuvo que "el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo". Recalcó también que el proceso con las Farc no ha sido final, estable ni duradero, advirtiendo que "no estamos en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad". Sus palabras, según informó El Espectador, fueron objeto de fuertes críticas por parte de exministros de la administración de Gustavo Petro y congresistas de la oposición, quienes consideran que estas afirmaciones desestiman los avances logrados.

Sin embargo, senadores como Enrique Gómez, de Salvación Nacional, y María Clara Posada, del Centro Democrático, defendieron la postura del embajador. Posada, por ejemplo, acusó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de falta de verdad y celebró que estos cuestionamientos fueran expuestos ante la ONU. Además, sectores más radicales consideran que el proceso de paz no ha funcionado plenamente en materia de penas, a pesar de que el propio Consejo de Seguridad reconoció que más de 11.000 firmantes del acuerdo permanecen en la legalidad.

Este cambio en la Misión de Verificación ocurre mientras se cumple una década de la firma del acuerdo. Desde 2015, la Misión ha hecho seguimiento a temas como el Capítulo étnico, las decisiones de la JEP y la reforma rural integral, los cuales ahora serán excluidos de su mandato, concentrándose en procesos de desmovilización y reintegración a la vida civil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el gobierno pidió la eliminación del seguimiento a la reforma rural integral del Acuerdo de Paz?

La petición del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, según lo argumentado por sus representantes en la ONU, busca enfocar la Misión de Verificación únicamente en los temas de desmovilización y reintegración, eliminando el componente que hacía seguimiento a la implementación de la reforma rural integral. Esta reforma está contenida en el primer punto del Acuerdo de Paz firmado en La Habana y su eliminación del mandato fue respaldada por el Consejo de Seguridad, aunque algunos países manifestaron reparos a este ajuste.

¿Qué es la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y cuál es su nueva función?

La Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia originalmente tenía el mandato de monitorear aspectos clave de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo el Capítulo étnico, las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la reforma rural integral. Tras la más reciente decisión, ahora se concentrará solamente en hacer seguimiento a los procesos de desmovilización de los antiguos combatientes y su acogimiento a la vida civil.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.