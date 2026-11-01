La investigación contra Wendy Jeanette Durán Bocanegra, conocida en redes sociales como ‘Sociallywendyy’, tomó un nuevo rumbo tras conocerse la identidad de su esposo estadounidense, quien también está bajo la lupa de las autoridades. Se trata de James Parrino, de 49 años, con quien la influenciadora se casó el 7 de septiembre de 2026, apenas mes y medio antes de ser capturada en el Valle del Cauca.

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La información fue revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, que obtuvo el registro del matrimonio celebrado en la Notaría Tercera de Palmira. El extranjero también aparece como inquilino de la lujosa vivienda de la urbanización Lomas del Viento, en la que vivía Durán y donde las autoridades encontraron un arsenal.

La captura de la influenciadora ocurrió el viernes 23 de octubre, luego de que se descubrieran en un clóset un fusil Colt de fabricación estadounidense, dos pistolas Glock, 977 cartuchos calibre 5,56, miras holográficas y otros elementos. También fueron hallados dólares, equipos electrónicos, grameras y sustancias estupefacientes cuya naturaleza y cantidad no han sido precisadas.

Uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores es la posible relación de James Parrino con un caso de narcotráfico ocurrido en Estados Unidos. Según la información recopilada por El Tiempo, las autoridades indagan si el esposo de la influenciadora es el mismo hombre que fue capturado en Nueva York en 2010 por presuntamente integrar una red dedicada al tráfico de ketamina.

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De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, aquella estructura compraba varios kilos de esa sustancia en polvo, que llegaba desde China y luego era reenvasada para su comercialización. La investigación habría establecido que la red obtuvo ganancias superiores a 40.000 dólares en menos de un mes.

Sin embargo, el caso contra el hombre de apellido Parrino fue cerrado. Por eso, todavía no está confirmado que se trate de la misma persona que hoy está casada con Durán.

Cómo era la casa de Wendy Durán y su esposo

La vivienda en la que fue capturada la creadora de contenido tiene cerca de 11.000 metros cuadrados y un canon de arrendamiento de 20 millones de pesos mensuales. Según una tutela presentada por la propietaria, Durán y Parrino habrían utilizado el inmueble para actividades diferentes a las de vivienda y acumulaban una deuda de 138 millones de pesos por concepto de alquiler.

La investigación también encontró que la influenciadora figuraba como escolta acreditada de Securbel Ltda., empresa de seguridad a la que la Superintendencia de Vigilancia le canceló la licencia en abril de 2026. La compañía fue señalada de entregar documentos a personas relacionadas con estructuras criminales.

Wendy Durán no aceptó los cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, y fue enviada a la cárcel de Jamundí. Mientras tanto, las autoridades buscan establecer el origen del fusil y si el armamento tenía alguna relación con las redes criminales que aparecen en la investigación.

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