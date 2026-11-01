El creador de contenido Camilo Cifuentes, conocido por sus videos de labor social, se convirtió en padre con el nacimiento de Juanito. La noticia fue compartida por su expareja, Camila Sepúlveda, quien publicó varias fotografías del bebé y dedicó un mensaje a esta nueva etapa de su vida.

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“Quiero contarles que ya nació Juanito y con él una de nuestras razones más grandes para vivir, amar y aprender. Mi pequeño, mi sueño hecho realidad, el amor que durante tantos meses llevé dentro de mí y que hoy tengo la dicha de abrazar”, escribió Sepúlveda en Instagram.

En una de las imágenes compartidas aparece Cifuentes sosteniendo al recién nacido. La publicación también estuvo acompañada de un mensaje sobre la relación que ambos esperan construir a partir de ahora, teniendo como prioridad el bienestar de su hijo. Según explicó Camila, buscan mantener un vínculo basado en el respeto, la madurez y la comunicación.

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Sin embargo, la expareja aclaró que el nacimiento de Juanito no significa que hayan retomado su relación sentimental. En una historia de Instagram, Sepúlveda pidió evitar interpretaciones equivocadas sobre las fotografías y la decisión de compartir públicamente la llegada del bebé. “Compartir la dicha de ser padres de un mismo hijo no significa necesariamente tener una relación sentimental”, puntualizó.

La creadora de contenido también explicó que ambos asumirán sus responsabilidades como padres sin confundirlas con una reconciliación. “Podemos vivir esta etapa desde el respeto, la cordialidad y el compromiso de ser padres, sin que eso deba confundirse con una relación de pareja”, manifestó. Además, señaló que el bienestar del pequeño será la prioridad de los dos.

La noticia llega después de que, a mediados de octubre, la situación sentimental de Cifuentes y Sepúlveda estuviera rodeada de comentarios en redes sociales por rumores de una posible infidelidad del creador de contenido. Ahora, con el nacimiento de Juanito, ambos comienzan una etapa en la que, según lo expresado por Camila, buscarán mantener una relación cordial para acompañar la crianza de su hijo.

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