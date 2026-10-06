Camilo Cifuentes se refirió públicamente a una situación personal que en los últimos días ha desatado comentarios y especulaciones en redes sociales.

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El creador de contenido publicó un extenso mensaje en el que confirmó que terminó una relación sentimental y explicó que, aunque intentó que funcionara, llegó un momento en el que continuar dejó de ser saludable para ambos.

Según explicó, se trató de una relación corta que ambos intentaron sacar adelante, pero que finalmente terminó.

“Fue una relación corta, que intentamos que funcionara, pero que tempranamente dejó de ser sana para los dos. Y a veces, por más que uno quiera, toca aceptar que una etapa terminó”, escribió.

El mensaje fue publicado sin entrar en detalles sobre las circunstancias específicas que llevaron al final de la relación.

A veces en redes se ve una parte muy pequeña de lo que uno está viviendo y es fácil completar lo que falta con suposiciones. Yo también he tenido relaciones que he querido que funcionen y que he intentado de verdad. En este caso fue una relación corta, que intentamos que funcionara, pero que tempranamente dejó de ser sana para los dos. Y a veces, por más que uno quiera, toca aceptar que una etapa terminó. Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo. Desde que supe que iba a ser papá cambiaron muchas cosas para mí y pienso todos los días en el futuro que quiero construir para él. También quiero cuidar la forma en la que manejamos todo esto para que nunca tenga que cargar con problemas de adultos que terminaron creciendo en redes. Terminar una relación que uno intentó de verdad no significa que todo lo demás también tenga que detenerse. A veces seguir adelante no es olvidar ni restarle importancia a lo vivido, sino aceptar que una etapa terminó y permitirse construir algo diferente con tranquilidad. No quiero convertir algo tan personal en una pelea pública ni hablar mal de nadie para defenderme. Entiendo que puedan tener opiniones sobre mí y sobre las decisiones que tomo, pero sí les pido que no conviertan esas opiniones o suposiciones en ataques hacia otras personas. — Camilo Cifuentes (@CamiloCifu96) October 6, 2026

Camilo Cifuentes puso a su hijo en el centro del mensaje

Uno de los puntos que más destacó el creador de contenido fue su papel como padre y la importancia que tiene su hijo en medio de esta situación.

“Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo”, aseguró.

Cifuentes explicó que desde el momento en que supo que iba a ser papá comenzó a pensar de una manera diferente en sus decisiones y en el futuro que quiere construir para su hijo.

El creador también dejó claro que quiere manejar la situación de manera privada para evitar que las diferencias entre adultos terminen afectando a su hijo.

“También quiero cuidar la forma en la que manejamos todo esto para que nunca tenga que cargar con problemas de adultos que terminaron creciendo en redes”, agregó.

Camilo Cifuentes pidió que no ataquen a otras personas

Cifuentes también se refirió a los comentarios que han surgido en redes sociales y pidió a sus seguidores no convertir las especulaciones en ataques contra terceros.

El creador aseguró que no pretende transformar un asunto personal en una confrontación pública ni utilizar sus redes para hablar mal de alguien con el objetivo de defenderse.

“No quiero convertir algo tan personal en una pelea pública ni hablar mal de nadie para defenderme”, señaló.

Además, reconoció que las personas pueden tener opiniones sobre él y sobre las decisiones que toma, pero hizo una petición concreta. “Sí les pido que no conviertan esas opiniones o suposiciones en ataques hacia otras personas”, escribió.

Finalmente, Cifuentes planteó que terminar una relación no significa que todos los demás aspectos de la vida deban detenerse y habló de la necesidad de avanzar después de aceptar el cierre de una etapa.

“Seguir adelante no es olvidar ni restarle importancia a lo vivido, sino aceptar que una etapa terminó y permitirse construir algo diferente con tranquilidad”, concluyó.

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