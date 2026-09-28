Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, conocida en redes sociales y en la música popular como ‘Queen Michelle’, fue capturada en Colombia junto con su madre, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez. El procedimiento se llevó a cabo en Sabana de Torres, Santander, donde las dos mujeres llevaban cerca de cuatro meses viviendo en una finca.

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Las autoridades ecuatorianas las requieren dentro de una investigación por lavado de activos y ambas son señaladas de hacer parte del círculo cercano de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, identificado como cabecilla de la organización criminal Los Choneros. Antes de llegar a Sabana de Torres, las dos mujeres habrían pasado por Bucaramanga y Medellín.

En el caso de Michelle, la investigación está relacionada con el proceso denominado ‘Blanqueo Fito’, que analiza movimientos financieros y operaciones de presunto lavado de activos que superarían los 25,8 millones de dólares. En marzo de este año, un juez llamó a juicio a 17 personas vinculadas con este expediente.

Dentro de las pesquisas, las autoridades también pusieron la lupa sobre al menos cuatro empresas que, presuntamente, habrían sido utilizadas para justificar movimientos de dinero y darles apariencia de legalidad. Además, según la investigación, las dos mujeres habrían buscado establecer alianzas con organizaciones delincuenciales en Colombia para actividades relacionadas con tráfico de armas, drogas y lavado de activos.

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La captura fue ejecutada por tropas del Gaula Militar Chicamocha de la Quinta Brigada, con apoyo de la Dijín, la Fiscalía, el FBI y la Policía de Ecuador. El operativo se produjo después de un seguimiento en Sabana de Torres y, según fuentes militares, el intercambio de información entre las diferentes agencias permitió ubicar a las dos mujeres.

¿Quién es la ‘influencer’ capturada en Santander?

‘Queen Michelle’, de 23 años, también es conocida por su actividad en redes sociales. La joven cuenta con 27,6 millones de seguidores en TikTok, plataforma en la que suele publicar videos cantando, bailando y siguiendo tendencias. También ha compartido covers de música popular y canciones propias a través de YouTube.

Tras conocerse la captura, volvieron a circular videos que anteriormente habían causado polémica, en los que la joven aparecía mostrando fajos de dólares. Michelle, además, fue víctima de un secuestro en noviembre de 2021, cuando salía de un spa, y permaneció cinco días privada de la libertad. Ahora, las autoridades colombianas y ecuatorianas buscan avanzar en el proceso y establecer las conexiones, bienes y redes de apoyo relacionadas con la investigación.

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