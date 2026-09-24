Una emergencia minera mantiene en alerta a las autoridades en Landázuri, Santander, luego de que se registrara una explosión al interior de una mina de carbón, donde al menos cuatro personas habrían quedado atrapadas.

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La situación fue reportada durante este jueves 24 de septiembre y activó el protocolo de atención de la Agencia Nacional de Minería (ANM), que dispuso el desplazamiento de un equipo especializado de Salvamento y Seguridad Minera para apoyar las labores de búsqueda y rescate, según informó Blu Radio.

Por ahora, las autoridades trabajan en establecer las condiciones dentro del socavón y determinar la situación de los trabajadores que permanecen en el interior. Debido a que la emergencia continúa en desarrollo, el número de personas afectadas podría cambiar conforme avance la operación de rescate.

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#LoÚltimo | Cuatro personas estarían atrapadas en una mina de carbón en Landázuri, Santander, tras registrarse una explosión. Esto es lo que se sabe. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZNqNo pic.twitter.com/LinE4559au — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 25, 2026

Equipos de Salvamento Minero fueron enviados a la zona

La ANM informó que su personal especializado fue enviado hasta el lugar de la emergencia para apoyar las labores destinadas a ubicar a las personas que estarían atrapadas.

Los equipos de Salvamento y Seguridad Minera cuentan con personal preparado para atender emergencias dentro de explotaciones mineras y adelantar las labores técnicas necesarias en este tipo de situaciones.

Mientras avanzan las operaciones, las autoridades deberán establecer qué ocurrió dentro de la mina y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la explosión.

Landázuri ya ha registrado otras emergencias mineras

El municipio santandereano ha enfrentado otras emergencias en minas de carbón durante los últimos meses. En junio de 2026, dos trabajadores murieron luego de un derrumbe registrado en una mina ubicada en el corregimiento de Plan de Armas, en una zona rural que se encuentra a varias horas del casco urbano.

En ese caso, las autoridades señalaron que las condiciones de acceso y la inestabilidad del terreno dificultaron las labores de rescate. Además, versiones conocidas entonces indicaban que la explotación presuntamente no contaba con los permisos requeridos, situación que quedó sujeta a investigación.

Ahora, la atención está concentrada nuevamente en una emergencia dentro de una mina de carbón de Landázuri, mientras los equipos especializados avanzan en la búsqueda de los trabajadores que habrían quedado atrapados.

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