Los habitantes de Chaparral, Tolima, viven con temor e incertidumbre por el enjambre sísmico que desde el 20 de septiembre ha dejado más de 600 movimientos en diferentes zonas del municipio.

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La situación ha golpeado especialmente a las comunidades rurales, donde los temblores se han sentido con mayor intensidad y algunas familias han optado por salir de sus viviendas durante la noche para permanecer en calles, parques y otros espacios abiertos.

Según explicó el mandatario en el programa radial, más de cinco de los sismos han tenido magnitudes superiores a 4 y uno de los más recientes alcanzó 4,5. Entre los sectores donde más se han percibido los movimientos están La Marina, San Marcos y el Cañón de las Hermosas.

Temor aumentó después del terremoto de agosto

El recuerdo del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto ha aumentado la preocupación de los habitantes, debido a los daños que dejó entonces en viviendas e infraestructura.

Aunque por la nueva secuencia sísmica no se reportan hasta ahora afectaciones significativas en las estructuras, el alcalde señaló en conversación con la emisora que el principal impacto está relacionado con el miedo.

“Eso nos está generando ya enfermedades mentales en la comunidad”, manifestó González, al explicar que se reforzó el acompañamiento psicológico en las zonas más afectadas.

Equipos conformados por profesionales de psicología, medicina y trabajo social recorren sectores como La Marina y el Cañón de las Hermosas. Además, organismos de gestión del riesgo y especialistas del Servicio Geológico Colombiano permanecen en la zona para monitorear el comportamiento de los movimientos.

La actividad escolar también cambió. Los colegios suspendieron temporalmente las clases presenciales y los estudiantes reciben formación virtual mientras las autoridades evalúan la evolución del fenómeno.

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde también explicó que algunas familias han decidido pasar las noches fuera de sus casas. Equipos psicosociales hacen recorridos nocturnos para acompañarlas y reforzar las recomendaciones de prevención.

Las autoridades han pedido conocer las rutas de evacuación y los sitios de encuentro establecidos en Chaparral. Mientras continúa el monitoreo, la principal preocupación es que los movimientos sigan aumentando el temor entre una población que todavía recuerda lo ocurrido en agosto.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.