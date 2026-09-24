Un nuevo temblor de magnitud 3,2 registrado en Istmina, Chocó, volvió a las 10:28 de la noche, volvió a llamar la atención durante la noche de este jueves 24 de septiembre, en medio de una serie de cinco movimientos sísmicos reportados en Tolima y Chocó.

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El primero ocurrió a las 7:37 p. m., con una magnitud de 4,1 y una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros. El evento tuvo como referencia a Chaparral, Tolima.

Veinte minutos después, a las 7:57 p. m., el SGC reportó otro movimiento, esta vez con referencia en Istmina, Chocó. El sismo alcanzó una magnitud de 4,0 y tuvo una profundidad de 37 kilómetros.

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La actividad continuó en Chaparral. A las 8:18 p. m. fue registrado un tercer temblor, de magnitud 3,0 y nuevamente con profundidad superficial.

La secuencia en el municipio tolimense continuó a las 8:55 p. m., cuando se presentó un sismo de magnitud 3,6, también superficial. El quinto movimiento reportado ocurrió a las 9:22 p. m., con una magnitud de 3,4 y profundidad superficial, nuevamente con referencia en Chaparral.

De esta manera, los cinco eventos se registraron en un lapso de una hora y 45 minutos, entre las 7:37 y las 9:22 de la noche. Cuatro tuvieron como referencia a Chaparral y uno a Istmina.

Reacciones de ciudadanos tras la serie de temblores

Los sismos también quedaron reflejados en los comentarios de ciudadanos que contaron cómo percibieron los movimientos en distintas zonas del país: “Qué agotamiento tantas movedera”, indicó un internauta en las publicaciones del SGC en X.

Desde Cali, otra persona aseguró: “Yo me sentí mareado en un 8 piso en Cali”. La actividad sísmica en Chocó también llamó la atención de algunos usuarios, que preguntaron: “¿Regresaron los temblores del Chocó?”.

En Chaparral, donde se registraron cuatro de los cinco eventos de la noche, un comentario expresó preocupación por la frecuencia de los movimientos: “Así como va esto, van a tener que reubicar Chaparral”.

Mientras tanto, en La Tebaida, Quindío, otro ciudadano aseguró que ya había perdido la cuenta de los sismos percibidos durante la jornada: “Quisiera decir que no, pero sí. De hecho, ya perdí la cuenta de los que hemos sentido hoy en La Tebaida”.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que hayan percibido alguno de estos movimientos pueden reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano. Allí pueden indicar el lugar donde estaban y los efectos que observaron, información que la entidad utiliza para evaluar la intensidad de los sismos.

La actividad sísmica registrada en Chocó y Tolima hace parte del monitoreo permanente que realiza la Red Sismológica Nacional de Colombia. El SGC también ha documentado previamente secuencias de varios sismos en Istmina y ha señalado que mantiene seguimiento permanente de estos eventos.

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