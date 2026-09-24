La captura de la pareja de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, dejó varios elementos en manos de las autoridades que ahora hacen parte de la investigación contra la estructura conocida como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ‘los Pachenca’.

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La mujer, identificada como Yolima Johana Murgas Guzmán, fue ubicada en Santa Marta, donde los investigadores encontraron $29.060.000 en efectivo. Según el reporte oficial, durante el procedimiento no se acreditó la procedencia legal de ese dinero, por lo que quedó incluido entre los elementos recopilados en la diligencia.

Según informó El Tiempo, uno de los hallazgos que más llamó la atención fueron nueve tarjetas de crédito y débito. Entre ellas apareció una registrada a nombre de alias ‘Pinocho’, dato que quedó incorporado al material recolectado por los investigadores y que será objeto de análisis dentro del proceso.

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A esto se sumaron ocho teléfonos celulares, que quedaron bajo cadena de custodia de la Fiscalía para los estudios correspondientes. Las autoridades también encontraron una máquina contadora de billetes, un dispositivo DVR y un vehículo, elementos que fueron puestos a disposición de las entidades encargadas de la investigación.

Momento exacto de la captura de alias Yolima, pareja de alias Pinocho, jefe de Los Pachenca, en un operativo de la Policía Antinarcóticos. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/WWxmninMVA — Revista Semana (@RevistaSemana) September 24, 2026

Oscuro hallazgo en operativo de captura de pareja de alias ‘Pinocho

Los elementos incautados no se limitaron al dinero y las tarjetas. Durante las seis diligencias adelantadas por las autoridades, también fueron encontrados 4,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 150 dosis de marihuana y 56 cartuchos de diferentes calibres, de acuerdo con el citado medio.

En los procedimientos aparecieron además 10 panfletos intimidatorios alusivos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Entre los detenidos está alias ‘Juancho Roy’, señalado por las autoridades como presunto sicario al servicio de esa organización. Según el reporte oficial, en su poder encontraron munición y panfletos relacionados con la estructura.

En total, 13 personas fueron capturadas mediante procedimientos en flagrancia y diligencias de allanamiento. Los investigadores les atribuyen, según cada caso, posibles conductas relacionadas con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La investigación busca establecer el papel que cumplían los capturados y el origen de los elementos y recursos encontrados durante los operativos adelantados en Santa Marta y otros puntos del Magdalena.

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