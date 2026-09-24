Por: Caracol TV

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Un operativo masivo realizado en distintos sectores de Cali dejó como resultado 85 personas capturadas y la ejecución de 103 diligencias de registro y allanamiento contra siete estructuras señaladas de participar en delitos como homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes. La acción fue anunciada este 24 de septiembre por la Fiscalía General de la Nación, que destacó que las investigaciones se concentraron en organizaciones que, presuntamente, tendrían incidencia en varios puntos de la capital vallecaucana.

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De acuerdo con la información entregada por el ente acusador, el operativo es el resultado de varios meses de labores investigativas orientadas a identificar grupos vinculados a fenómenos criminales que afectan la seguridad en la ciudad. Las autoridades señalaron que los análisis permitieron establecer áreas de influencia de estas estructuras y determinar algunas de las actividades ilegales que estarían desarrollando. Las diligencias fueron adelantadas por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional. Como parte del trabajo realizado, se desplegaron operativos simultáneos en diferentes sectores de Cali con el propósito de materializar órdenes judiciales y recopilar elementos probatorios relacionados con las investigaciones en curso.

Allanamientos apuntaron a siete grupos con presencia en Cali

Según la información oficial, los allanamientos estuvieron dirigidos contra las estructuras identificadas como La Torre, La Luna, Los Pascua, Los del Hueco, Las Palmas, La 30 y Los Buitres. Estos grupos son señalados de participar en actividades delictivas relacionadas con homicidios, hurtos y tráfico local de sustancias estupefacientes. Las autoridades indicaron que la intervención se llevó a cabo luego de establecer la presunta participación de estas organizaciones en diferentes conductas delictivas investigadas en la ciudad. El objetivo de la operación fue afectar las capacidades de estas redes y avanzar en los procesos judiciales que se adelantan en su contra. De las 85 capturas reportadas, 73 corresponden al cumplimiento de órdenes judiciales previamente emitidas por autoridades competentes, mientras que otras 12 personas fueron detenidas en situación de flagrancia durante el desarrollo de los procedimientos.

(Vea también: Presidente Abelardo De La Espriella acompaña operativos de la Fuerza Pública en Cali durante la Operación Iron)

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85 personas fueron capturadas en Cali en una operación articulada de la Fiscalía y @PoliciaColombia contra siete estructuras delincuenciales señaladas de afectar la seguridad ciudadana. Se realizaron 103 diligencias de registro y allanamiento en distintos puntos de la ciudad.… pic.twitter.com/BWvDGpZ8VL — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 24, 2026

Armas, municiones, dinero y droga entre los elementos incautados

Además de las capturas, las diligencias permitieron la incautación de diferentes elementos que ahora harán parte de los procesos investigativos. Entre ellos figuran armas de fuego, munición de varios calibres, dispositivos móviles, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes. El balance entregado por la Fiscalía incluye el decomiso de dos revólveres, una pistola calibre 9 milímetros, una pistola artesanal, una granada de fragmentación y cuatro proveedores de fusil. A esto se suman 118 cartuchos de distintos calibres encontrados durante los allanamientos.

Las autoridades también reportaron la incautación de 25 teléfonos celulares, cerca de 14 millones de pesos en efectivo y aproximadamente 6,5 kilogramos de estupefacientes, elementos que serán analizados dentro de las investigaciones para determinar su posible relación con las actividades atribuidas a las estructuras intervenidas. Tras la culminación de los operativos, la Fiscalía Seccional Cali inició los trámites para presentar a los detenidos ante jueces de control de garantías. En las audiencias preliminares se definirá la legalidad de los procedimientos y se conocerán los cargos que formulará el ente acusador.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, los procesados enfrentarían imputaciones relacionadas con delitos como concierto para delinquir, hurto, homicidio y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Cada caso será evaluado individualmente dentro del proceso judicial correspondiente. La operación se convierte en una de las intervenciones recientes de mayor alcance desarrolladas contra estructuras criminales con presencia en Cali, una ciudad que continúa enfrentando desafíos relacionados con el control territorial de grupos dedicados a distintas economías ilegales y a otros hechos que impactan la seguridad ciudadana.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.