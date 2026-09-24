Luz María Sierra dejará la dirección del medio paisa después de más de cinco años al frente del periódico.

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La decisión fue informada este jueves 24 de septiembre por el Grupo El Colombiano, que destacó la gestión de la periodista en el proceso de transformación del medio y su trabajo en el fortalecimiento de las investigaciones periodísticas y los formatos multimedia.

Sierra llegó a la dirección del periódico en 2021, como parte de una nueva etapa en la organización que también incluyó la llegada de Ignacio Gaitán Villegas a la presidencia del grupo. En ese momento, la compañía señaló que el reto era combinar la tradición del diario con una visión enfocada en la innovación y el periodismo riguroso.

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Durante su paso por la dirección, Sierra también continuó participando directamente en la producción periodística. En septiembre de 2026 todavía aparecía como directora del medio en entrevistas y contenidos publicados por el medio.

Daniel Rivera Marín quedará encargado de la dirección

El Grupo El Colombiano informó que su junta directiva conformó un comité para adelantar el proceso de selección de quien ocupará de manera definitiva la dirección del medio.

Mientras se desarrolla ese proceso, Daniel Rivera Marín, actual editor general multimedia, asumirá la dirección en calidad de encargado. Rivera continuará acompañado por el equipo editorial para garantizar la continuidad de la operación periodística durante esta transición.

El periodista ya ha participado en diferentes contenidos y espacios editoriales del medio. En publicaciones recientes aparece como editor general y también como integrante de producciones de análisis como Mesa Central.

Los cambios que tuvo El Colombiano durante la gestión de Sierra

El Colombiano destacó entre los resultados de la gestión de Sierra el impulso a investigaciones periodísticas sobre Medellín y otros asuntos de interés público, además del desarrollo de nuevos formatos para ampliar la cobertura del medio.

Entre esos formatos se encuentran Mesa Central, espacio de conversación y análisis; Videoeditorial, que llevó los contenidos editoriales al lenguaje audiovisual, y las entrevistas en video realizadas desde la redacción.

El propio medio también señala que durante este periodo sus investigaciones pusieron bajo la lupa diferentes asuntos de Medellín, entre ellos actuaciones de administraciones locales.

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