Abelardo de la Espriella le pidió la renuncia a Carlos René Montoya, presidente de Colpensiones, luego de la grave salida en falso que tuvo en el Congreso este jueves 24 de septiembre.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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