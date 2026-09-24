Abelardo de la Espriella le pidió la renuncia a Carlos René Montoya, presidente de Colpensiones, luego de la grave salida en falso que tuvo en el Congreso este jueves 24 de septiembre.

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Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.