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Escrito por:  Diego Quiroga
Redactor     Sep 24, 2026 - 7:31 pm

A partir de las 7:30 de la noche, rodará el balón en el estadio Atanasio Girardot para el partido entre Atlético Nacional y Millonarios en el compromiso correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay, un compromiso muy importante porque enfrenta al segundo y tercero de la tabla de posiciones.

(Ver también: Cuadrado reveló por qué llegó a Millonarios y no al Medellín: “Les iba a quedar muy difícil”)

Este compromiso llama la atención porque además de que ambos están jugando bien, hay jugadores de mucha calidad que podrían marcar diferencia, como el caso de James Rodríguez por el lado de Nacional y Mackalister Silva por el visitante.

Cabe recordar que Juan Guillermo Cuadrado no fue convocado para este partido porque apenas lleva dos entrenamientos con sus compañeros, así que Gamero decidió no llevarlo para que siga con su readaptación de la mejor manera posible.

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A qué hora es Nacional vs. Millonarios

Cabe recordar que este partido será a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

(Ver también: Cuadrado aprovechó e invitó a Falcao para que regrese a Millonarios: “Juguemos juntos”)

Dónde ver Nacional vs. Millonarios

Este partido, correspondiente a la fecha 12 del campeonato, tendrá transmisión del canal Win Sports.

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