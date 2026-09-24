A partir de las 7:30 de la noche, rodará el balón en el estadio Atanasio Girardot para el partido entre Atlético Nacional y Millonarios en el compromiso correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay, un compromiso muy importante porque enfrenta al segundo y tercero de la tabla de posiciones.

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(Ver también: Cuadrado reveló por qué llegó a Millonarios y no al Medellín: “Les iba a quedar muy difícil”)

Este compromiso llama la atención porque además de que ambos están jugando bien, hay jugadores de mucha calidad que podrían marcar diferencia, como el caso de James Rodríguez por el lado de Nacional y Mackalister Silva por el visitante.

Cabe recordar que Juan Guillermo Cuadrado no fue convocado para este partido porque apenas lleva dos entrenamientos con sus compañeros, así que Gamero decidió no llevarlo para que siga con su readaptación de la mejor manera posible.

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Nacional vs. Millonarios EN VIVO

7:30 p.m 2026-09-24T19:30:53-05:00 ID: tzmpq Arrancó el partido Rueda la pelota en el Atanasio Girardot; ya juegan Nacional y Millonarios

6:21 p.m2026-09-24T18:21:19-05:00 ID: icguf Titular de Nacional vs. Millonarios Nuestra nómina titular para el partido ante Millonarios, por la fecha 12. Que sea una gran noche en el Atanasio, Verdolagas 🇳🇬#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/Dcag4EdPVO — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 24, 2026

6:20 p.m2026-09-24T18:20:41-05:00 ID: cleqs Titular de Millonarios para medirse a Nacional ¡Nuestro 11 inicial! 🔥



▶️ Así saldremos a la cancha para nuestro encuentro frente a Atlético Nacional.



𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/xO3QEJP1RT — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 24, 2026

6:11 p.m2026-09-24T18:11:26-05:00 ID: jtqhy Millonarios, rumbo al estadio de Medellín En camino al Atanasio Girardot. 🏟⚽️Ⓜ️ pic.twitter.com/1twwTyI1bX — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 24, 2026

6:09 p.m2026-09-24T18:09:54-05:00 ID: whsbx Nacional ya está en el Atanasio Girardot ¡Esta noche cueste lo que cueste, Nacional! Nos vemos hoy en el Atanasio, que la fiesta sea Verdolaga 🇳🇬 #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/GsUlwfBTFE — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 24, 2026

A qué hora es Nacional vs. Millonarios

Cabe recordar que este partido será a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

(Ver también: Cuadrado aprovechó e invitó a Falcao para que regrese a Millonarios: “Juguemos juntos”)

Dónde ver Nacional vs. Millonarios

Este partido, correspondiente a la fecha 12 del campeonato, tendrá transmisión del canal Win Sports.

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