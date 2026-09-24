Por: Caracol TV

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El estadio Atanasio Girardot está listo para ser el escenario de uno de los partidos más esperados del fútbol colombiano: el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios, que se disputará este jueves 24 de septiembre por la fecha doce de la Liga BetPlay II-2026. Más allá de los tres puntos, lo que está en juego es el honor y la rivalidad histórica entre estos dos equipos tradicionales, conocidos como ‘verdolagas’ y ‘embajadores’.

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La expectativa de los hinchas es alta, en especial por el posible debut de James Rodríguez con la camiseta de Nacional. Sin embargo, la presencia de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios está descartada, pues el exjugador de la Juventus e Inter de Milán no fue incluido en la lista de 20 convocados. El popular ‘Panita’ sigue terminando su proceso de adaptación física, lo cual, de acuerdo con la información suministrada, lo deja fuera de este importante compromiso.

Atlético Nacional enfrenta el clásico luego de una derrota dolorosa. El equipo dirigido por Lucas González cayó 2-0 en su visita a Llaneros, en Villavicencio, en un encuentro donde las fallas defensivas quedaron en evidencia y el arquero local, Roameth Romaña, fue determinante para dejar su arco en cero. El propio González reconoció: “Creo que jugamos dos partidos diferentes. La primera parte, quedamos muy expuestos al momento en que perdimos el balón en el campo contrario, y así vienen los goles y también un par de ocasiones de ellos. Es algo que tenemos que mejorar”. Además, el entrenador respondió a las críticas por las rotaciones en la nómina y admitió que debe evaluar mejor las decisiones sobre quiénes integran el equipo titular.

Por su parte, Millonarios llega al Atanasio Girardot tras una victoria contundente 3-0 ante Boyacá Chicó en El Campín, aunque arrastra problemas de plantilla por las lesiones de varios jugadores clave, entre ellos Rodrigo Contreras. La buena noticia para el técnico Gamero es el regreso de Leonardo Castro, lo que fortalece el sector ofensivo del plantel bogotano. Para este partido, Millonarios ha convocado arqueros como Burrai y Aguirre; defensas como Sarabia y Llinás; volantes como Macalister Silva y Ureña; y delanteros como Estupiñán y Castro.

Nacional suma 18 puntos en ocho juegos disputados y Millonarios acumula 19 unidades en once partidos, lo que añade presión y expectativa sobre el desarrollo del choque. El clásico será dirigido por el árbitro Diego Ulloa, comenzará a las 7:30 p.m. y podrá verse por Win y en línea a través de www.golcaracol.com.

¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado no estará en el clásico Nacional vs. Millonarios?

De acuerdo con la información de la convocatoria de Millonarios, Juan Guillermo Cuadrado no fue incluido debido a que está terminando su etapa de adaptación física, por lo que aún no se encuentra al 100 % para disputar el clásico frente a Atlético Nacional.

¿Dónde y a qué hora es el partido entre Nacional y Millonarios por la Liga BetPlay II-2026?

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios por la fecha doce de la Liga BetPlay II-2026 se jugará en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, el jueves 24 de septiembre a las 7:30 p.m. Se podrá ver por televisión en Win y en línea a través de www.golcaracol.com.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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