Este jueves, 24 de septiembre, se juega uno de los partidos más importantes de la temporada entre Atlético Nacional y Millonarios, un compromiso siempre importante porque enfrenta a los dos equipos con más títulos en el país, con más hinchada y con una rivalidad histórica.

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Para este encuentro hay un condimento especial y es que se enfrentan James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, dos de los jugadores más importantes de la Selección Colombia en su historia, pero también hay que destacar que los dos delanteros más importantes de cada equipo no estarán en el enfrentamiento.

Por parte de Millonarios, Rodrigo Contreras no podrá estar por una lesión sufrida en el compromiso contra Boyacá Chicó, mientras que en Nacional el principal ausente será Alfredo Morelos.

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Qué le pasó a Alfredo Morelos

Para el compromiso contra Llaneros, Nacional informó que el jugador sufrió de una “lesión muscular de isquiotibiales de muslo derecho”, sin determinar el tiempo exacto de incapacidad.

Sin embargo, en las últimas horas el técnico del equipo antioqueño, Lucas González, aseguró que no contará con el futbolista durante varias semanas.

“Desafortunadamente, ahora perdimos a Alfredo Morelos tres o cuatro semanas. Vamos a ver, esperemos que sea menos. Esto pasa por la acumulación de minutos”, dijo el técnico, en diálogo con Tertulia Verde.

De esta manera, se estima que Morelos vuelva hasta después del 20 de octubre, es decir, estaría listo para el clásico antioqueño contra Independiente Medellín que está programado para el 25 de octubre, en el que Nacional será local en el Atanasio Girardot.

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De esta manera, se espera que en el partido contra Millonarios, que será este jueves a partir de las 7:30 de la noche, el titular sea el ‘Chicho’ Arango, quien ha sido muy resistido por la hinchada, pero tiene una gran oportunidad para revertir la situación.

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