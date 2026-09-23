Millonarios viene con una buena racha deportiva en los últimos partidos, pues suma una derrota, dos empates y dos victorias en sus últimos cinco encuentros, por lo que está actualmente en la segunda posición del campeonato solo por detrás del América de Cali.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Cuánto costará ver a James contra Cuadrado en el Nacional vs. Millonarios por Liga BetPlay)

De hecho, en su más reciente compromiso ganó por 3-0 frente al Boyacá Chicó, demostrando un buen nivel y confianza antes de uno de los mayores retos de la temporada que será frente a Atlético Nacional.

Sin embargo, no todo fue alegría en ese compromiso, puesto que en el primer tiempo el jugador Rodrigo Contreras, una de las figuras del equipo, se lesionó y tuvo que irse reemplazado por una dolencia muscular.

Lee También

Qué le pasó a Rodrigo Contreras

Luego de algunas horas, el jugador fue sometido a una resonancia magnética y el resultado arrojó que el futbolista sufrió de una “lesión muscular del bíceps femoral de la pierna izquierda”, sin precisar el grado real de la misma.

Ahora, eso significa que el tiempo de incapacidad puede variar: si es grado 1 le tomaría entre una y dos semanas de recuperación; si es grado 2 de tres a seis semanas; y si es grado 3, de ocho a doce semanas.

Se estima que la lesión del jugador es grado dos, por lo que podría estar casi un mes fuera de las canchas, lo que significa que volvería incluso para las últimas fechas del todos contra todos.

Millonarios FC informa el estado médico de los jugadores del plantel profesional que presentan novedades físicas. Los jugadores Rodrigo Contreras y Mateo García fueron sometidos a imágenes diagnósticas. Tras la valoración médica, se confirmó que Rodrigo Contreras presenta una… pic.twitter.com/2a4JbUwfZW — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 22, 2026

Además, Mateo García sufrió de una “lesión muscular del gastro óleo derecho”, por lo que también estará algunas semanas fuera de las canchas. Por su parte, Carlos Darwin Quintero y Jhomier Guerrero se mantienen en sus procesos de recuperación, esperando que se reintegre el primero más pronto y el segundo, en unos meses más.

No obstante, hay una buena noticia y es que Leonardo Castro, Samuel Martín, Jorge Arias y Leonai Souza ya están entrenando con normalidad y podrían ser tenidos en cuenta por el técnico Alberto Gamero para los siguientes encuentros.

(Ver también: Exdirectivo de Millonarios, no tan querido por hinchas, busca trabajo por LinkedIn: “Open to work”)

Por lo pronto, el equipo viajará a Medellín este miércoles, 23 de septiembre, para preparar el juego contra Atlético Nacional, que será el jueves 24 a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

* Pulzo.com se escribe con Z