El partido de semifinal de la Liga Femenina entre Millonarios y Santa Fe terminó, pero el verdadero partido para algunos hinchas apenas comenzaba. Un video de dos mujeres agarrándose del pelo y golpeándose a la salida del estadio se volvió viral y terminó convertido en un largo cruce de versiones en redes sociales.

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Hay algo más ñero que los hinchas de Millonarios: las hinchas de Millonarios. pic.twitter.com/wGrPu832gk — Daniel Arango (@darango_htx) September 21, 2026

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En las imágenes que circulan solo se alcanza a ver una parte de la pelea. Las dos mujeres aparecen discutiendo cara a cara y, posteriormente, una de ellas lanza una patada. Después se enfrentan físicamente, pero no se ve más.

La mujer que aparece en el video es Catalina, quien en redes sociales se identifica como @Kattcorts. Después de la viralización de las imágenes, publicó su versión de lo ocurrido y reconoció que también tuvo responsabilidad en el enfrentamiento.

Bueno, ahora si: les cuento qué pasó anoche. Me siento como cuando atropellan a Regina y nadie sabe si Cady la empujó. pic.twitter.com/hqfzySnp07 — Catalina del Mar 🌊🦩 (@kattcorts) September 21, 2026

Catalina contó que todo habría comenzado durante el primer tiempo, cuando les reclamó a unas mujeres que estaban delante de ella por no alentar al equipo. Según su relato, después de un intercambio de palabras, una de ellas le dijo que era su primera vez en el estadio y cuestionó la camiseta que llevaba.

La discusión, de acuerdo con Catalina, continuó después del partido. Aseguró que una de las mujeres le hizo pistola con las dos manos y que ella decidió seguirla para preguntarle cuál era su problema. Según contó, ambas quedaron frente a frente durante varios segundos, hasta que la otra mujer le habría pegado en la cara y empujado.

Catalina reconoció que entonces lanzó una patada, precisamente el momento que quedó registrado en el video viral. “Acercarme a reclamar fue un error, y quedarme ahí, otro”, escribió, al asumir responsabilidad por su participación en la pelea.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Ángela, conocida en redes como ‘La Chica del Balón’, publicó un video de cerca de ocho minutos en el que aseguró que estaba con una de las mujeres que se enfrentó con Catalina.

Tira la piedra y esconde la mano.

Así fue como sucedió todo.

Y teeeee looooo jurooooooooo

Que acá no estoy diciendo ni una mentira! ✋🏽

COMPÁRTANLO.

Yo no sé cómo funciona Twitter pero todos merecen saber la otra parte y la verdad!!! #millonarios #mfc #hincha #hinchada… pic.twitter.com/SJRsN6fDnk — LA CHICA DEL BALÓN (@lachikadelbalon) September 22, 2026

Ángela dio una versión diferente y sostuvo que Catalina habría buscado el enfrentamiento después de seguir a su amiga hasta la salida del estadio. Según su relato, hubo una discusión previa y posteriormente ambas permanecieron frente a frente durante un tiempo antes de que comenzaran los golpes.

“Hay que ser uno muy sano en esta vida para meterse en lo que no se le ha perdido. Pero aparte de ser sano, ser bocona, bochinchera, mentirosa, llorona y denunciante, eso ya es la tapa. Yo sé, y creo que medio Twitter cree también, que esta nena lo único que quiere es foco y fama, porque es que la verdad yo no entiendo por qué hace todo esto”, dijo.

También afirmó que Catalina lanzó primero una patada y cuestionó que posteriormente se presentara como una persona que intentaba evitar la pelea.

“Nosotras íbamos a salir por la salida de estas escaleras, pero vimos que estaban saliendo por la de allá donde estaban las cintas y no estaba permitido pasar. Nosotras alcanzamos a llegar a la salida de allá y esta nena se fue Se bajó de donde estaba hasta allá, o sea, cruzó un sector completo para irse detrás de nosotras. Fue por la espalda a tocarle el hombro. Parce, ¿quién en su sano juicio que no quiere pelear se va detrás de alguien a tocarle el hombro y a braviar?“, dijo.

El punto que hace más difícil establecer qué ocurrió exactamente es que el video que se volvió viral no muestra el comienzo del enfrentamiento. La grabación empieza cuando Catalina ya lanza la patada, por lo que no permite comprobar por sí sola qué ocurrió durante los segundos anteriores ni quién inició la agresión física.

Las dos mujeres han entregado sus respectivas versiones y otras personas presentes en el estadio también aseguran haber visto la escena. Por ahora, el bochornoso episodio terminó convertido en un gran chisme futbolero, con una pelea de pocos segundos que abrió una discusión mucho más larga en redes sociales.

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