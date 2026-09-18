Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Maximiliano, un niño de apenas 3 años, ha cautivado a miles de personas en redes sociales gracias a su entusiasta interpretación de ‘Matilde Lina’, una de las composiciones más emblemáticas del maestro Leandro Díaz en el género vallenato. El video, que ha superado las 500.000 reproducciones según la cuenta de TikTok elgranmaximiliano19, muestra al pequeño en la cancha de un colegio en Barrancas, La Guajira, interpretando con notable seguridad y sentimiento los primeros versos de la canción.

Sigue a PULZO en Discover

La grabación fue compartida en la cuenta de TikTok que, según se deduce, es administrada por sus padres. En las imágenes se observa a Maximiliano cantando con naturalidad, siguiendo la melodía y mostrando una actitud que rápidamente captó la atención de los usuarios de la plataforma. Su destreza y desenvolvimiento han sido resaltados en múltiples comentarios, donde usuarios destacan la soltura y la seguridad con la que Maximiliano se desempeña pese a su corta edad. La interpretación, marcada por la autenticidad y el carisma del niño, generó una ola de elogios y mensajes de admiración.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la vestimenta del pequeño artista, quien lució chanclas tres puntadas y una mochila, prendas que evocan la tradición y la autenticidad de la región Caribe colombiana. Esta apariencia sencilla, junto con su interpretación, reforzó la conexión emocional con las raíces vallenatas y con los espectadores, muchos de los cuales reconocieron en los comentarios la importancia de mantener vivas estas tradiciones musicales.

En su perfil de redes sociales, Maximiliano se describe como “Cantante, bailarín, fútbolista”, proyectando así una imagen de niño polifacético al que le apasiona el arte y el deporte. Entre las reacciones, sobresalen mensajes de personas que se sienten identificadas con su región: “Este niño me hizo sentir muy orgullosa de ser guajira, en especial barranquera. Felicidades para él y sus papitos, Dios los bendiga y siga regalándole sabiduría”, escribió una internauta, mientras que otra destacó su “outfit” y su carisma. Incluso algunos comentarios se dirigieron directamente a Leandro Díaz, asegurando que estaría orgulloso de ver su legado interpretado por una nueva generación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se hizo viral el video de Maximiliano cantando ‘Matilde Lina’?

El video de Maximiliano se hizo viral principalmente por la autenticidad y la seguridad con que el niño de 3 años interpreta ‘Matilde Lina’, una canción icónica de Leandro Díaz. Su naturalidad al cantar, su vestimenta autóctona y su carisma único despertaron la simpatía de los usuarios de TikTok, quienes colmaron la publicación de mensajes elogiosos y compartieron el video hasta convertirlo en un fenómeno en redes sociales.

¿Qué representa la canción ‘Matilde Lina’ en la cultura vallenata?

‘Matilde Lina’ es considerada uno de los grandes clásicos de la música vallenata, compuesta por el reconocido maestro Leandro Díaz. La canción narra sentimientos profundos y utiliza imágenes de la geografía guajira, convirtiéndose en un referente del folclore colombiano. La interpretación de Maximiliano refuerza la vigencia y la importancia de esta obra en la tradición musical del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.