Por: EL PILON SA

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Poncho Zuleta, conocido como el ‘Pulmón de Oro’ del vallenato, ha dejado una huella imborrable en la cultura musical de Colombia no solo por su talento, sino también gracias a su particular sentido del humor y la originalidad de sus frases. Al celebrar su cumpleaños, es inevitable recordar varias de sus expresiones más populares, aquellas que han trascendido las parrandas y se han instalado en la memoria colectiva de sus admiradores. El Pilón, medio reconocido en la región vallenata, ha compartido las frases más recordadas de Zuleta, reiterando el valor de su espontaneidad y picardía en la tradición popular.

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A lo largo de su trayectoria, Poncho Zuleta ha utilizado palabras sencillas pero cargadas de significado, reflejando el sentir del Caribe colombiano. Frases como “yo conozco al flojo, aunque lo vea sudao” revelan su aguda observación y su humor natural sobre las situaciones cotidianas. Expresiones como “el vallenato es como la yuca, nunca aburre” denotan el orgullo y el vínculo afectivo que existe entre los exponentes del género y sus raíces campesinas. De igual manera, comparaciones jocosas como “más peligroso que una aguja en un pastel” o “hoy estoy más fácil que un purgao” demuestran la riqueza lingüística que caracteriza las conversaciones y la música vallenata.

Su vida familiar también inspira sus dichos, como el comentado “pero mis hijos sí me respetan, tengo una vara de totumo suazá”, evocando el tradicional respeto y autoridad en el entorno familiar. En otros casos, utiliza frases como “están gorreando y picándoles el ojo a las mujeres ajenas” para hablar con picardía sobre el cortejo y la vida social. La experiencia y el paso del tiempo están presentes en recuerdos como “es que nosotros sí nos hemos comío las verdes y las maduras”, una metáfora sobre las dificultades y las bonanzas vividas.

Frases como “esto es pa’ que sepan que el jobo mata” y “bonito que estoy yo ahora, de donde mi comadre Tirsa, a donde mi comadre Sagrario y viceversa” revelan la cotidianidad y la vida de pueblo, mientras que “y nos acabamos cuando a mí me corten la lengua y a mi hermano le corten los dedos” enfatiza la unión irrompible con su hermano, su voz y su música. Estas expresiones, recopiladas y difundidas por El Pilón, ayudan a mantener vigente la identidad vallenata de Zuleta, mostrando que el humor y la palabra siguen siendo parte esencial de las celebraciones y tradiciones del folclor colombiano.

¿Cuáles son las frases célebres de Poncho Zuleta en el vallenato?

Entre las frases más conocidas de Poncho Zuleta, de acuerdo con El Pilón, se destacan: “yo conozco al flojo, aunque lo vea sudao”, “el vallenato es como la yuca, nunca aburre”, “más peligroso que una aguja en un pastel”, “pero mis hijos sí me respetan, tengo una vara de totumo suazá”, entre otras. Estas expresiones forman parte del repertorio popular del artista y siguen siendo repetidas por diversas generaciones.

¿Por qué las frases de Poncho Zuleta son tan populares en la cultura vallenata?

Las frases de Poncho Zuleta se han vuelto populares porque capturan con humor, sencillez y picardía situaciones cotidianas y valores de la región. Como destaca El Pilón, su espontaneidad y el uso de metáforas hacen de su lenguaje una parte esencial de la tradición oral y musical del Caribe colombiano, fortaleciendo la identidad del vallenato entre sus seguidores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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