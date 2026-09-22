El próximo jueves, 24 de septiembre, se juega uno de los partidos más llamativos del fútbol profesional colombiano, ya que el compromiso entre Atlético Nacional y Millonarios siempre es uno de esos que nadie se quiere perder precisamente por la calidad de los jugadores, la rivalidad, la historia, la hinchada y mucho más.

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Sin embargo, esta edición tiene un componente mucho más especial porque podría enfrentar a dos de los jugadores más importantes de los últimos tiempos de la Selección Colombia: James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

James, por ejemplo, ya ha sumado unos cuantos minutos con el equipo antioqueño, aportando incluso una asistencia. Por su parte, Cuadrado hasta ahora recibió el aval de jugar con el conjunto bogotano y por eso podría tener su debut en ese compromiso.

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Por eso mismo es que hay tanta gente pendiente de las boletas, ya que es un partido muy especial que reúne a dos de los equipos que mejor están jugando en el campeonato.

Cuánto cuestan las boletas de Nacional vs. Millonarios

Tal como confirmó Atlético Nacional, el precio para las boletas es:

VIP: 304.277 pesos.

Platea: 212:137 pesos.

Occidental alta: 139.282 pesos.

Occidental baja: 127.497 pesos.

Oriental alta: 78.212 pesos.

Oriental baja: 71.784 pesos.

Norte: 48.213 pesos.

Sur: 48.213 pesos.

Gamilla: 48.213 pesos.

Para este encuentro, como ha pasado en la mayoría de los últimos partidos en Medellín, no habrá entrada para la hinchada visitante, por lo que se espera un estadio completamente vestido de verde.

Cuándo es el partido entre Nacional y Millonarios

Este encuentro, correspondiente a la fecha 12 del fútbol profesional colombiano, será este jueves, 24 de septiembre, a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

(Ver también: Se acabó negociazo que tenía Nacional con multimillonaria marca; hay detalles de qué pasó)

Historial reciente de Nacional vs. Millonarios

Cabe recordar que en los últimos cinco partidos, Millonarios ha inclinado ligeramente la balanza a su favor, puesto que suma 3 victorias, una derrota y un empate, destacando ese partido de Copa Sudamericana en el que el cuadro bogotano ganó por 1-3 con Rodrigo Contreras como figura.

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