Por: Noticiero 90 minutos

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Deportivo Cali femenino selló su clasificación a la final de la Liga BetPlay Dimayor después de golear 4-0 a Atlético Nacional en el estadio de Palmaseca, un resultado que ratificó la supremacía de las dirigidas por John Albert Ortiz. De acuerdo con los datos publicados por Dimayor en sus redes sociales, la serie semifinal terminó con un contundente marcador global de 6-1, dejando en claro el dominio de las bicampeonas actuales en el fútbol femenino nacional.

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Desde el primer minuto, las jugadoras del Cali mostraron autoridad y claridad en su estilo de juego. Según reportes oficiales de Dimayor, el equipo azucarero construyó su victoria a partir de un orden táctico riguroso, rápidas transiciones y un ataque eficiente que vulneró sin dificultades la defensa del equipo antioqueño. La delantera Ingrid Guerra fue la gran protagonista de la tarde tras marcar dos goles fundamentales, acompañada por los tantos de Melanie Aponzá y Jessica Bermeo. La defensa del Cali también fue pieza clave, permitiendo que el arco quedara en cero y fortaleciendo la confianza del plantel para afrontar los retos venideros.

La fuerza demostrada por el equipo no solo los acerca al sueño del tricampeonato, sino que, como también destaca la cuenta oficial de CONMEBOL Libertadores Femenina, les asegura el cupo directo como representantes de Colombia en la Copa Libertadores Femenina que se celebrará en octubre en Ecuador. Este logro refuerza el prestigio del Cali femenino en el ámbito continental, confirmando el impacto de su trabajo colectivo y su presencia cada vez más estable en competencias internacionales.

En cuanto al rival para la final, de acuerdo con la información suministrada por la Dimayor y las cuentas oficiales de los clubes, Deportivo Cali se enfrentará a Independiente Santa Fe, equipo que eliminó a Millonarios en el clásico bogotano. Este encuentro será la tercera final consecutiva entre ambos equipos. El título no solo representará una estrella más, sino que romperá el empate histórico, ya que actualmente ambos equipos poseen tres títulos cada uno. Aunque todavía no están definidas las fechas y horarios, la Dimayor confirmó que la ida será en el Estadio El Campín de Bogotá y la vuelta en Palmaseca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las figuras del Deportivo Cali femenino en la victoria ante Atlético Nacional?

En la goleada 4-0 sobre Atlético Nacional, Ingrid Guerra se destacó como la figura principal al marcar dos goles. Además, los aportes en la ofensiva de Melanie Aponzá y Jessica Bermeo resultaron clave para sellar la clasificación a la final, demostrando el poder ofensivo y el equilibrio de la nómina dirigida por John Albert Ortiz.

¿Qué significa clasificar a la Copa Libertadores Femenina para el Deportivo Cali?

Clasificar a la Copa Libertadores Femenina, torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), implica que Deportivo Cali representará a Colombia en la máxima competencia continental de clubes femeninos. Participar en este certamen es considerado un logro de alto prestigio en el fútbol sudamericano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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