Por: Caracol TV

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Se viene de nuevo a la cancha la Selección Colombia de mayores, que en la fecha Fifa tendrá tres compromisos frente a México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre), en las primeras salidas posteriores a la participación en el Mundial 2026, en el que se alcanzaron los octavos de final, fase en la que se perdió en definición por penaltis con Suiza.

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Y en ese orden de ideas, este domingo en las cuentas en redes sociales de la FCF reportaron la llegada de los primeros jugadores llamados a la concentración en Estados Unidos. De esa forma, ya se sumaron hombres como Kevin Mier, Álvaro Angulo, Óscar Perea, Richard Ríos y Royer Caicedo, procedentes de clubes del balompié mexicano, árabe y europeo.

Se espera que con el correr de las horas se vayan sumando los demás convocados por el profesor Néstor Lorenzo, en pro de comenzar a pensar en un proceso que tiene en el camino la Copa América de 2028 y las Eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030.

Arqueros

Aldair Quintana (Independiente del Valle/ECU).

Alvaro Montero (Boca Juniors/ARG).

Kevin Mier (Cruz Azul/MEX).

Defensas

Alvaro Angulo (Pumas/MEX).

Daniel Muñoz (Nottingham/ING).

Davinson Sanchez (Galatasaray/ARG).

Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps/USA).

Jhon Lucumí (Juventus/ITA).

Kevin Andrade (Zenit/RUS).

Royer Caicedo (Cercle Brugge/BEL).

Samuel Velásquez (Nacional).

Volantes

Daniel Arcila (León, MX).

Gustavo Puerta (Olympiakos/GRE).

Jaminton Campaz (Rosario Central/ARG).

Jhon Arias (Palmeiras/BRA).

Jhon Solís (Birmingham City/ING).

Juan Manuel Rengifo (Nacional).

Kevin Castaño (Atlético Mineiro/BRA).

Matías Orozco (Castellón/ESP).

Richard Ríos (Al ittihad, ARA).

Yaser Asprilla (Girona/ESP).

Delanteros

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama/BRA).

Camilo Durán (Celtic/ESC).

Kevin Viveros (Paranaense/BRA).

Luis Javier Suárez (Sporting/POR).

Oscar Perea (América/MEX).

Cuándo son los partidos de la Selección Colombia

Colombia vs. México

Día: sábado 26 de septiembre

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Baltimore, M&T Bank Stadium.

Colombia vs. Paraguay

Día: viernes 2 de octubre.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.

Colombia vs. Perú

Día: martes 6 de octubre.

Hora: 6:45 p.m.

Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.

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