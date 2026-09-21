Se viene de nuevo a la cancha la Selección Colombia de mayores, que en la fecha Fifa tendrá tres compromisos frente a México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre), en las primeras salidas posteriores a la participación en el Mundial 2026, en el que se alcanzaron los octavos de final, fase en la que se perdió en definición por penaltis con Suiza.
Y en ese orden de ideas, este domingo en las cuentas en redes sociales de la FCF reportaron la llegada de los primeros jugadores llamados a la concentración en Estados Unidos. De esa forma, ya se sumaron hombres como Kevin Mier, Álvaro Angulo, Óscar Perea, Richard Ríos y Royer Caicedo, procedentes de clubes del balompié mexicano, árabe y europeo.
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Richard, Royer, Óscar, Kevin y Álvaro se suman a la concentración. ⚽#𝘊𝘰𝘯𝘖𝘳𝘨𝘶𝘭𝘭𝘰𝘊𝘰𝘭𝘰𝘮𝘣𝘪𝘢𝘯𝘰🇨🇴 pic.twitter.com/gsjg3VVgTtLee También
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— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 21, 2026
Se espera que con el correr de las horas se vayan sumando los demás convocados por el profesor Néstor Lorenzo, en pro de comenzar a pensar en un proceso que tiene en el camino la Copa América de 2028 y las Eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030.
Arqueros
- Aldair Quintana (Independiente del Valle/ECU).
- Alvaro Montero (Boca Juniors/ARG).
- Kevin Mier (Cruz Azul/MEX).
Defensas
- Alvaro Angulo (Pumas/MEX).
- Daniel Muñoz (Nottingham/ING).
- Davinson Sanchez (Galatasaray/ARG).
- Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps/USA).
- Jhon Lucumí (Juventus/ITA).
- Kevin Andrade (Zenit/RUS).
- Royer Caicedo (Cercle Brugge/BEL).
- Samuel Velásquez (Nacional).
Volantes
- Daniel Arcila (León, MX).
- Gustavo Puerta (Olympiakos/GRE).
- Jaminton Campaz (Rosario Central/ARG).
- Jhon Arias (Palmeiras/BRA).
- Jhon Solís (Birmingham City/ING).
- Juan Manuel Rengifo (Nacional).
- Kevin Castaño (Atlético Mineiro/BRA).
- Matías Orozco (Castellón/ESP).
- Richard Ríos (Al ittihad, ARA).
- Yaser Asprilla (Girona/ESP).
Delanteros
- Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama/BRA).
- Camilo Durán (Celtic/ESC).
- Kevin Viveros (Paranaense/BRA).
- Luis Javier Suárez (Sporting/POR).
- Oscar Perea (América/MEX).
Cuándo son los partidos de la Selección Colombia
Colombia vs. México
Día: sábado 26 de septiembre
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Baltimore, M&T Bank Stadium.
Colombia vs. Paraguay
Día: viernes 2 de octubre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.
Colombia vs. Perú
Día: martes 6 de octubre.
Hora: 6:45 p.m.
Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.
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