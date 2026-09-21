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Este artículo fue curado por Diego Quiroga   Sep 21, 2026 - 8:21 am
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Se viene de nuevo a la cancha la Selección Colombia de mayores, que en la fecha Fifa tendrá tres compromisos frente a México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre), en las primeras salidas posteriores a la participación en el Mundial 2026, en el que se alcanzaron los octavos de final, fase en la que se perdió en definición por penaltis con Suiza.

Y en ese orden de ideas, este domingo en las cuentas en redes sociales de la FCF reportaron la llegada de los primeros jugadores llamados a la concentración en Estados Unidos. De esa forma, ya se sumaron hombres como Kevin Mier, Álvaro Angulo, Óscar Perea, Richard Ríos y Royer Caicedo, procedentes de clubes del balompié mexicano, árabe y europeo.

Se espera que con el correr de las horas se vayan sumando los demás convocados por el profesor Néstor Lorenzo, en pro de comenzar a pensar en un proceso que tiene en el camino la Copa América de 2028 y las Eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030.

Arqueros

  • Aldair Quintana (Independiente del Valle/ECU).
  • Alvaro Montero (Boca Juniors/ARG).
  • Kevin Mier (Cruz Azul/MEX).

Defensas

  • Alvaro Angulo (Pumas/MEX).
  • Daniel Muñoz (Nottingham/ING).
  • Davinson Sanchez (Galatasaray/ARG).
  • Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps/USA).
  • Jhon Lucumí (Juventus/ITA).
  • Kevin Andrade (Zenit/RUS).
  • Royer Caicedo (Cercle Brugge/BEL).
  • Samuel Velásquez (Nacional).

Volantes

  • Daniel Arcila (León, MX).
  • Gustavo Puerta (Olympiakos/GRE).
  • Jaminton Campaz (Rosario Central/ARG).
  • Jhon Arias (Palmeiras/BRA).
  • Jhon Solís (Birmingham City/ING).
  • Juan Manuel Rengifo (Nacional).
  • Kevin Castaño (Atlético Mineiro/BRA).
  • Matías Orozco (Castellón/ESP).
  • Richard Ríos (Al ittihad, ARA).
  • Yaser Asprilla (Girona/ESP).

Delanteros

  • Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama/BRA).
  • Camilo Durán (Celtic/ESC).
  • Kevin Viveros (Paranaense/BRA).
  • Luis Javier Suárez (Sporting/POR).
  • Oscar Perea (América/MEX).

Cuándo son los partidos de la Selección Colombia

Colombia vs. México

Día: sábado 26 de septiembre

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Baltimore, M&T Bank Stadium.

Colombia vs. Paraguay

Día: viernes 2 de octubre.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.

Colombia vs. Perú

Día: martes 6 de octubre.

Hora: 6:45 p.m.

Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.

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