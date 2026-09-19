Un creador de contenido vivió en carne propia una de las modalidades de engaño que al parecer se practica en algunos restaurantes del sector de Chapinero y la zona T, en Bogotá.

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La trampa comenzó con una frase aparentemente generosa: “¿Usted quiere que yo le regale el especial de hoy?”, y terminó con una cuenta de 458.000 pesos colombianos que nadie le había anunciado.

El afectado relató el episodio en un video que circula en redes sociales. Según contó, caminaba por la zona T cuando una promotora ubicada en la entrada de un local lo abordó con esa oferta. Él aceptó, entró, se sentó y consumió el menú especial. Lo que no imaginó fue que la misma empleada continuaría ofreciéndole más platos bajo la misma lógica: “¿quiere que le regale algo más?”.

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“Ella sigue trayéndome otro plato y otro plato”, narró el creador. Cuando terminó de comer y se disponía a retirarse del lugar, fue interceptado por personal del restaurante, que lo llamó a gritos para exigirle el pago de todo lo que había consumido.

El joven admitió que intentó alejarse del sitio al notar que algo no cuadraba, pero finalmente se detuvo ante la presión. “Tuve que pagar, fueron 458.000 pesos colombianos por unos platos que yo no sabía”, afirmó, y cuestionó directamente el uso de la palabra ‘regalar’: “Si quiero que me regale es que usted me lo va a dar gratis, no es eso, no significa venderle”.

El relato dejó en evidencia cómo el doble sentido de la expresión puede convertirse en una estrategia para atraer clientes incautos. El propio afectado reconoció con humor amargo que había caído en la trampa: “Yo emocionado porque yo pensaba que era por mi cara bonita que me estaban dando un plato”.

¿Qué significa legalmente que un vendedor use la palabra ‘regalar’ para atraer clientes?

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) protege a los consumidores frente a publicidad engañosa y prácticas que induzcan a error sobre las condiciones de una oferta.

Si un establecimiento usa términos como ‘regalo’ para referirse a una venta, puede incurrir en una infracción a las normas de protección al consumidor contempladas en la Ley 1480 de 2011.

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¿Cómo puede protegerse un consumidor ante este tipo de situaciones en restaurantes?

Antes de sentarse o aceptar cualquier producto en un restaurante, lo recomendable es solicitar la carta con precios y confirmar por escrito o de forma explícita si algo tiene costo. En caso de sentirse víctima de un cobro no acordado, el consumidor puede presentar una queja ante la SIC o acudir a las autoridades locales de inspección, vigilancia y control.

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