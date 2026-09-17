Por: VALORA ANALITIK

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Spotify anunció la llegada a Colombia de Spotify Partner Program (SPP), un programa que amplía las alternativas de monetización para los creadores de contenido en la plataforma y que hace parte de su expansión a más de 35 nuevos mercados.

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Con el programa, los creadores podrán recibir ingresos de acuerdo con el consumo de sus videos por parte de usuarios de Spotify Premium, además de monetizar mediante anuncios en Spotify Free y en otras plataformas donde se distribuyen podcasts.

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Se aclaró que los creadores también conservarán el 100 % de los ingresos provenientes de sus propios patrocinios.

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“Colombia tiene una comunidad de creadores que experimenta con distintos formatos y encuentra nuevas maneras de conectar con sus audiencias. Con la llegada de Spotify Partner Program queremos acompañar esa creatividad con más herramientas y oportunidades para que puedan llevar sus ideas más lejos, fortalecer la relación con sus comunidades y sumar nuevas formas de monetizar su contenido”, señaló Esteban Cifuentes, Podcast Manager de Spotify para la Región Andina.

Según cifras de la plataforma, en 2026 casi seis de cada 10 oyentes de podcasts en Colombia también optaron por consumirlos en video a través de Spotify. El consumo mensual de video podcasts creció cerca de 70 % durante el último año y, en el mismo periodo, el número de podcasts con video en Colombia aumentó más de 50 %.

Spotify amplía opciones de monetización para creadores

A nivel global, Spotify reporta un crecimiento en el consumo de video podcasts desde el lanzamiento de Spotify Partner Program. De acuerdo con las cifras entregadas por la compañía, este consumo aumentó 140 %, mientras que los pagos mensuales a los programas inscritos crecieron más de un tercio frente a enero.

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Para los usuarios de Spotify Premium en Colombia, la llegada del programa también modifica la experiencia de consumo de video podcasts. Los anuncios dinámicos se eliminan de los videos que hacen parte del SPP, mientras que los patrocinios incorporados directamente por los creadores se mantienen.

Spotify también señaló que a comienzos de 2026 redujo los requisitos para participar en Spotify Partner Program, con el objetivo de ampliar el acceso al programa para creadores emergentes.

Con su llegada a Colombia, Spotify incorpora al mercado local un esquema que combina monetización por consumo de video, publicidad y patrocinios, en un contexto en el que el contenido audiovisual gana espacio dentro del consumo de podcasts.

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