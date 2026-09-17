Por: El Espectador

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En una jornada marcada por posturas encontradas, la plenaria del Senado fue citada este miércoles a las 3:00 p. m. para discutir la moción de censura contra el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, luego de los bombardeos realizados contra estructuras criminales que resultaron en la muerte de al menos cuatro menores de edad. El debate se presenta en un entorno de gran polarización, con el Pacto Histórico liderando las voces que exigen la renuncia del ministro y el oficialismo respaldando su permanencia. Como señala El Espectador, la votación, prevista para el 23 de septiembre, podría tener un desenlace similar al proceso seguido contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en el que la mayoría oficialista mantuvo su posición.

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La sesión se abrió con la intervención de la oposición. Alex Flórez enfatizó que reclutar menores de edad para la guerra es incorporarlos a un grupo armado contra su voluntad, subrayando que las convenciones internacionales piden extremar precauciones respecto a los menores. Recalcó que estos niños deben ser considerados víctimas, independientemente de si están armados o no. Alejandra Omaña agregó que tras la llegada al poder del presidente Abelardo de la Espriella se intensificó la violencia en Norte de Santander y denunció la estigmatización de líderes sociales. Ferney Silva mencionó que la justicia ha exigido al Gobierno métodos de protección y precaución para defender la vida de los menores en combate.

Por el lado del oficialismo, Wilder Escobar (Partido de la U) sostuvo que la operación tuvo planificación y respondió a la necesidad de recuperar control territorial del Estado, explicando que el campamento bombardeado estaba aislado y no había población civil cerca. Héctor Olimpo Espinosa (Partido Liberal) admitió la responsabilidad del Ejecutivo y exigió claridad sobre el principio de precaución y las alternativas evaluadas. Edgardo Espitia (Cambio Radical) remarcó que el reclutamiento de menores es un delito grave y sostuvo que la moción de censura debe juzgar la gestión, no hacer de ello un juicio penal ni un plebiscito ideológico.

En su defensa, el ministro Mora aseguró que “no hubo improvisación”, indicando que la operación fue producto de información de inteligencia e incluyó asesoría jurídica operacional. Recordó que la condición de víctima de los menores no está en discusión y que las acciones de la Fuerza Pública se encuadran en el Derecho Internacional Humanitario. Durante sus primeros 39 días en el cargo, aseguró, lograron resultados como la captura de 24 jefes criminales y el rescate de 39 menores reclutados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se impulsa la moción de censura contra el ministro de Defensa Jorge Mora?

La moción de censura surge a raíz de bombardeos realizados contra estructuras criminales en los que han muerto al menos cuatro menores de edad. Los congresistas que impulsan la moción, principalmente del Pacto Histórico, argumentan que se han violado el derecho internacional humanitario y las protecciones de la infancia reconocidas por convenios internacionales.

¿Qué significa el principio de precaución en operaciones militares?

El principio de precaución, invocado en el debate por varios senadores, se refiere a la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles —especialmente a los menores— cuando se realizan acciones militares, de acuerdo con lo establecido por el derecho internacional humanitario. En el contexto del debate, se cuestiona si el Ministerio de Defensa cumplió este principio antes de ordenar los bombardeos.

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