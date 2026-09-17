Por: El Espectador

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Ramón Elías Bedoya Salazar, conocido como alias “Ramón”, fue capturado en el municipio de Santander de Quilichao, ubicado en el departamento del Cauca. De acuerdo con información suministrada por las autoridades, “Ramón” es considerado presunto integrante de la estructura Carolina Ramírez, una facción de las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que actúa bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’. Según reportaron las autoridades, Bedoya Salazar figuraba entre los criminales más buscados del departamento de Caquetá, lo que subraya el alto perfil que habría alcanzado dentro de la organización delictiva.

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La operación que terminó con la captura de Bedoya Salazar fue ejecutada gracias al trabajo coordinado de diferentes entidades, entre ellas tropas del Gaula Militar Cauca, el Grupo Liviano de Caballería Número ocho, la Policía Nacional y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía General de la Nación. Todas estas instituciones combinaron esfuerzos en el terreno para localizar a alias “Ramón” después de meses en los que, según las autoridades, habría logrado evadir a las fuerzas del Estado utilizando el departamento del Cauca como refugio, incluso mientras continuaba involucrado en actividades criminales en el interior del Caquetá.

El Ejército Nacional indicó que Bedoya Salazar era buscado principalmente por su supuesta relación con delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En particular, las investigaciones apuntan a que “Ramón” habría coordinado el envío de drogas desde los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Caquetá hacia destinos internacionales, especialmente países de Centroamérica y Estados Unidos. Estos envíos se habrían realizado a través de diversos mecanismos de transporte, aunque las autoridades no especificaron cuáles. Esta operación evidencia el alcance transnacional que las redes de narcotráfico manejan desde el suroccidente colombiano.

Tras su captura, alias “Ramón” fue puesto a disposición de las autoridades competentes, las cuales adelantarán el proceso judicial correspondiente. El Ejército Nacional anunció que mantendrá las operaciones militares en la región del Cauca y en el suroccidente del país, con el fin de seguir enfrentando a las estructuras ilegales y fortalecer la seguridad en la zona.

¿Quién era alias “Ramón” y por qué era importante su captura en Cauca?

Alias “Ramón” es identificado por las autoridades como integrante de la estructura Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. Era uno de los criminales más buscados en Caquetá, y su captura se considera relevante por su presunta implicación en el tráfico internacional de estupefacientes y su capacidad para coordinar operaciones desde varios departamentos estratégicos.

¿Cuál fue el papel de las autoridades en la captura de alias “Ramón”?

La captura de alias “Ramón” fue posible gracias a la acción coordinada entre el Gaula Militar Cauca, el Grupo Liviano de Caballería Número ocho, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, según información oficial. Su colaboración permitió localizar al sospechoso tras meses de búsqueda y asegurar que pase a disposición de la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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