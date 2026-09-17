Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un aparatoso accidente ocurrido en la Variante de Ibagué dejó como saldo un conductor herido y un vehículo volcado, en un incidente cuya investigación sigue en curso. De acuerdo con el diario El Nuevo Día, el accidente se produjo cerca del conocido puente de La Cartagena, involucrando a cuatro vehículos que, tras el choque, terminaron completamente destrozados. El conductor afectado, oriundo de Ibagué y de 29 años de edad, estaba cumpliendo un trayecto que comenzó en Cali y, aparentemente, tenía como destino final Barranquilla, aunque su pareja no pudo confirmar con precisión los detalles de la ruta ni de la carga que transportaba en ese momento.

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La pareja del conductor relató, visiblemente afectada, que su compañero actualmente reside junto a su familia en el sector de Cerro Gordo, en Ibagué, y que a pesar del grave impacto permanece estable bajo observación médica. Según sus palabras para El Nuevo Día, desconocía por completo el tipo de elementos que transportaba el vehículo accidentado, aunque supo que había salido de Cali con posible rumbo a Barranquilla. Aún quedan por esclarecer los motivos específicos que terminaron en el brusco accidente, siendo la posible falla en los frenos la principal hipótesis de los investigadores a cargo.

Un hecho que impactó especialmente a la familia fue lo ocurrido luego del accidente, cuando algunas personas se acercaron a la escena, pero en lugar de prestar ayuda al conductor herido, comenzaron a extraer pertenencias del interior del vehículo accidentado. La mujer denunció que trató de impedirlo: "Me parece mal hecho de la gente que vengan a llevarle todas las cosas a él, sabiendo que él tuvo un accidente, en casito se mata, y pues la gente dejó de ayudarlo", expresó entre lágrimas. Añadió además que, gracias a su intervención, logró evitar el robo de más objetos.

El accidente no solo repercutió en el conductor, sino también en su núcleo familiar, pues tienen un hijo de 10 años, hecho que profundiza el drama y la preocupación tras el incidente. Las autoridades siguen realizando los peritajes necesarios para establecer con claridad cómo se originó el siniestro y definir si la hipótesis de una falla de frenos se confirma como la causa principal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se investiga una posible falla en los frenos como causa del accidente en la Variante de Ibagué?

La hipótesis de una posible falla en los frenos surge porque, según los testimonios recogidos por El Nuevo Día y los daños observados en los vehículos tras el siniestro, este tipo de desperfecto suele ser determinante en accidentes de alta gravedad. Las autoridades aún realizan los peritajes para confirmar si este elemento fue el detonante principal del accidente.

¿Qué impacto tuvo el accidente de la Variante de Ibagué en la familia del conductor?

El choque afectó profundamente a la familia del conductor, residente en Cerro Gordo, Ibagué. Además de la preocupación por su estado de salud, la familia sufrió el intento de robo de sus pertenencias tras el siniestro. La mujer, pareja del conductor, subrayó la angustia vivida debido a la presencia de su hijo de 10 años, resaltando el efecto emocional y social de la tragedia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.