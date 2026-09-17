Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un incidente inusual conmocionó a una pareja en el barrio Valparaíso de Ibagué el 15 de septiembre, cuando una fuerte explosión interrumpió la espera de un taxi en la carrera cuarta con calle 70. El evento terminó con una de las mujeres necesitando atención de urgencias, según narró ella misma a El Nuevo Día. La afectada contó que, justo cuando el taxi estaba a punto de estacionarse, se oyó un estallido intenso y de inmediato experimentó un dolor agudo en la pelvis que se extendió hasta la pierna. Su testimonio enfatiza el desconcierto del momento: "En el momento en que el vehículo se iba a estacionar escuchamos un estallido muy fuerte. De inmediato sentí un dolor intenso en el área de la pelvis que se extendió a mi pierna", relató a El Nuevo Día.

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El sonido y el grito de dolor generaron alarma en la zona, lo que llevó a varios vecinos a salir para prestar ayuda. Durante la confusión, fue uno de estos residentes quien encontró el objeto responsable de la explosión: una lata de aerosol empleada para dar brillo a globos, que estaba sobre la vía. Conforme al relato de la víctima, el taxi habría pasado sobre este envase, que salió disparado violentamente y la impactó directamente. "Uno de los vecinos se percató que el objeto que había explotado era uno de laca para brillo de globos, el cual salió disparado como un verdadero proyectil", explicó la mujer. El golpe le provocó moretones y un dolor persistente que ameritó asistencia médica inmediata. A raíz de la lesión, necesitó atención en urgencias y recibió incapacidad médica.

Aunque no sufrió daños de mayor gravedad, reconoció que el desenlace pudo ser mucho peor, sobre todo si el recipiente hubiese impactado otra zona de su cuerpo. Su reflexión apunta al riesgo que representa la mala disposición de residuos en la ciudad y subraya la importancia de tomar conciencia sobre el reciclaje y la gestión de basuras, una problemática que, según la mujer, evidencia la falta de cultura ciudadana en Ibagué. Aprovechó para pedir acciones a la Alcaldía, a empresas de aseo y a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo para que refuercen las campañas de cultura ciudadana y mejoren el manejo de residuos especiales. De acuerdo con su testimonio, un residuo aparentemente inofensivo puede convertirse en un verdadero peligro para los transeúntes.

¿Por qué puede ser peligroso dejar latas de aerosol en las calles?

Las latas de aerosol son consideradas residuos peligrosos debido a la presión interna que contienen. Según el caso relatado por El Nuevo Día, cuando un vehículo pasa sobre una de estas latas, puede provocar una explosión que las convierta en auténticos proyectiles, generando accidentes graves para las personas cercanas.

¿Qué responsabilidades tienen las autoridades frente al manejo de residuos en espacios públicos?

De acuerdo con la víctima citada por El Nuevo Día, corresponde a la Alcaldía, empresas de aseo y Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo liderar campañas de sensibilización, mejorar la recolección y reforzar la limpieza, ya que el descuido en la disposición de residuos puede ocasionar accidentes y afectar la seguridad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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