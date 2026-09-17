Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Encontrar una mascota extraviada o brindar un nuevo hogar a un animal que necesita familia resulta ahora más accesible en Ibagué, gracias al avance del proyecto ‘Patitas Perdidas’. Esta plataforma digital, cuya creación fue anunciada durante el año pasado, tuvo una reciente exposición ante el Concejo Municipal, donde los encargados del desarrollo presentaron el estado actual del sistema y los próximos pasos para su implementación.

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De acuerdo con la información presentada durante la más reciente sesión del Concejo, ‘Patitas Perdidas’ tiene como fin principal convertirse en una herramienta digital que permita reportar, identificar y localizar animales extraviados dentro del municipio. El propósito es fomentar la conexión entre quienes hallan mascotas y las familias que las han perdido, agilizando la reunión de los animales con sus hogares. Este mecanismo digital también amplía su alcance, al incluir un apartado con información sobre animales disponibles para adopción responsable; así, quienes estén interesados en adoptar tienen una vía confiable y sencilla para conocer a las mascotas que esperan un hogar.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Arturo Castillo Castañeda, quien promovió el proyecto en el Concejo y logró que fuera aprobado en noviembre de 2025. Castillo destacó en su momento que la plataforma no solo responde a las frecuentes pérdidas de mascotas, sino que busca ser una respuesta ante situaciones preocupantes, como los casos que él describió como “secuestro extorsivo de mascotas”. Este término se refiere a cuando algunas personas retienen animales encontrados y solicitan recompensas para devolverlos, una problemática señalada por el concejal como urgente en la ciudad.

El avance del proyecto fue compartido por Vilma Rivera, secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y Dixon Mendoza, director del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA). Ambos explicaron que ‘Patitas Perdidas’ forma parte del Acuerdo 031 de 2025 y todavía está en desarrollo, pero se espera que pronto esté disponible para los habitantes de Ibagué. Al completarse, la plataforma aspira a consolidarse como un punto de consulta confiable tanto para quienes desean reportar o encontrar animales extraviados, como para los que buscan adoptar y dar una segunda oportunidad a una mascota.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la plataforma ‘Patitas Perdidas’ para reportar mascotas extraviadas y adopciones en Ibagué?

‘Patitas Perdidas’ es una plataforma digital que busca facilitar el reporte de animales extraviados y el contacto entre sus familias y quienes los encuentran, así como visibilizar mascotas disponibles para adopción responsable en Ibagué. El sistema, presentado ante los concejales, permitirá que la ciudadanía acceda fácilmente a reportes y consultas, esperando mejorar los procesos de retorno y adopción.

¿Qué avances tiene el proyecto ‘Patitas Perdidas’ y quiénes están a cargo de su desarrollo?

El proyecto fue aprobado en noviembre de 2025 gracias a la gestión del concejal Arturo Castillo Castañeda y está incluido en el Acuerdo 031 de ese año. Vilma Rivera, secretaria de las TIC, y Dixon Mendoza, del CAPA, lideran la socialización de los avances ante el Concejo; actualmente la plataforma está en desarrollo, con la expectativa de estar disponible pronto para la comunidad de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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