Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La jornada del miércoles 16 de septiembre dejó una escena preocupante en las calles de Ibagué, cuando Daniel, un vendedor ambulante de la popular bebida energética Vive 100, se desplomó repentinamente mientras realizaba su trabajo. La situación atrajo de inmediato la atención de transeúntes y paramédicos que se encontraban en el sector, quienes acudieron a socorrerlo. Gracias a su rápida intervención, Daniel recibió atención médica en el lugar y logró recuperarse del episodio, el cual causó alarma entre quienes presenciaron el suceso.

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Tras recibir auxilio, el propio Daniel compartió con atentos ciudadanos parte de su realidad. Él vive solo y ese día, motivado por la necesidad de conseguir su sustento diario, salió a trabajar sin desayunar. Además, explicó que enfrenta ciertas dificultades de salud, situación que se agrava por su condición económica. A pesar del duro momento, su historia tomó un giro solidario y esperanzador: varias personas decidieron ayudarlo, realizando una colecta entre sus compañeros ambulantes para brindarle apoyo inmediato. No solo le ofrecieron alimentos y compañía, sino que, además, compraron todas las botellas de Vive 100 que él tenía a la venta, lo cual representó un alivio económico momentáneo.

El testimonio de Daniel conmocionó a quienes lo escucharon porque, más allá de pedir caridad, él expresó su voluntad por mejorar a través del trabajo digno. Su deseo es encontrar una oportunidad laboral que le permita avanzar en sus proyectos de vida y salir adelante por sus propios medios. Además, reveló tener una faceta artística: le apasiona el canto y sueña con hacerlo en el centro de Ibagué mientras sigue vendiendo sus productos, para lo cual ha manifestado su interés en contar con un bafle y un micrófono que le permitan combinar ambas actividades.

Actualmente, quienes han conocido la situación de Daniel confían en que pueda aparecer alguna opción de empleo. Él está dispuesto a desempeñarse en oficios diversos como el aseo, el cuidado de casas o la atención en establecimientos, siempre con el objetivo de obtener ingresos a través de un trabajo honesto. Si alguien desea comunicarse para ofrecerle una oportunidad, puede contactarlo directamente al 322 879 1366.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué le sucedió al vendedor ambulante Daniel mientras trabajaba en Ibagué?

Durante la jornada del 16 de septiembre, Daniel, quien se dedica a vender la bebida Vive 100 de manera ambulante, se desmayó en plena calle. La situación requirió la intervención de paramédicos, quienes lograron estabilizarlo, y puso en evidencia las difíciles condiciones que enfrenta diariamente para conseguir su sustento.

¿Cómo fue la reacción de la comunidad tras el desmayo de Daniel en la calle?

La reacción de la comunidad fue inmediata y solidaria: personas presentes, junto a otros vendedores ambulantes, se organizaron para ayudarlo. Le ofrecieron alimentos, compraron sus productos y le brindaron compañía, demostrando empatía y apoyando su iniciativa de buscar un trabajo digno.

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