Por: Caracol TV

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La más reciente convocatoria de Ecolombia, un programa desarrollado por Kuepa con el respaldo de GitLab Foundation, abre una oportunidad educativa y laboral para jóvenes entre los 18 y 28 años residentes en Bogotá, Medellín o Cartagena. Se trata de 400 becas completas que cubrirán la totalidad de la matrícula para quienes deseen formarse como Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas. Según la información de la convocatoria publicada por Noticias Caracol, este proyecto tiene como objetivo facilitar el acceso a formación específica para el trabajo y ofrecer una puerta de entrada al mercado laboral formal en el área comercial, un sector con alta demanda en Colombia.

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Una de las características principales de esta iniciativa es que los seleccionados no solo recibirán formación gratuita, sino que también tendrán la opción de realizar prácticas remuneradas al finalizar la etapa lectiva. Esto se hará posible mediante un contrato de prácticas con las empresas aliadas al programa, permitiendo a los beneficiarios adquirir experiencia certificada, lo que representa una ventaja significativa al momento de buscar empleo. El programa enfatiza en que uno de los requisitos esenciales para aplicar es no haber firmado previamente un contrato de aprendizaje, garantizando así que estas oportunidades lleguen a quienes realmente las necesitan para acceder a un primer empleo.

Otros requisitos para los interesados incluyen haber culminado el bachillerato y residir actualmente en alguna de las tres ciudades mencionadas. La convocatoria, que ya está abierta al público, cuenta con un número limitado de cupos, por lo que se recomienda inscribirse lo antes posible si se cumple con el perfil solicitado.

De acuerdo con datos mencionados en la convocatoria y referenciados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la alta tasa de desempleo juvenil sigue siendo uno de los mayores retos en Colombia. Por tal motivo, esta propuesta busca contribuir al cierre de la brecha entre la formación académica y la empleabilidad juvenil, aportando tanto en educación como en generación de experiencia certificada.

Para postularse, los jóvenes deben ingresar al portal de Kuepa, en kuepa.com/ecolombia, donde podrán completar el formulario de inscripción. También está disponible la opción de solicitar información adicional por correo electrónico, escribiendo a ecolombia@kuepa.edu.co. Noticias Caracol, a través de la periodista Valentina Gómez Gómez, facilita toda la información clave para que quienes estén interesados no pierdan la oportunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasos deben seguir los jóvenes para postularse a las becas de Ecolombia?

Las personas interesadas deben ingresar a kuepa.com/ecolombia para diligenciar el formulario en línea o, si prefieren, pueden solicitar información detallada a través del correo ecolombia@kuepa.edu.co. Deben asegurarse de cumplir con los requisitos: tener entre 18 y 28 años, ser bachiller graduado, residir en Bogotá, Medellín o Cartagena y no haber firmado antes un contrato de aprendizaje. La inscripción está abierta hasta agotar los cupos.

¿Qué beneficios ofrece la formación como Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas?

Quienes resulten beneficiarios de la beca tendrán cubierto el 100 % del valor del programa, recibirán capacitación orientada al área comercial y podrán realizar prácticas remuneradas en empresas aliadas, sumando experiencia laboral certificada. Esto les facilita el acceso al primer empleo formal en un sector de alta demanda, lo que contribuye a mejorar sus perspectivas profesionales, según información de la convocatoria referenciada por Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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