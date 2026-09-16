Por: Caracol TV

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Solicitar una copia del registro civil en Colombia se ha transformado en un proceso ágil gracias a la digitalización impulsada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este organismo, de acuerdo con información de Noticias Caracol, implementó un sistema en línea que permite a los ciudadanos descargar, desde cualquier dispositivo con acceso a internet, copias digitales de los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción. Estos documentos resultan esenciales para acreditar el estado civil de una persona ante entidades públicas o privadas, y tenerlos a mano facilita trámites legales y personales en diferentes ámbitos.

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El servicio digital ofrece al usuario la posibilidad de obtener cualquiera de los tres tipos de registro civil existentes en el país. El registro de nacimiento certifica la existencia legal de un individuo, el de matrimonio ratifica la unión conyugal de manera oficial, y el registro de defunción da fe del fallecimiento de una persona. Cada uno de estos documentos conserva plena validez legal y puede ser exigido en procedimientos ante autoridades y entidades privadas.

Para acceder a este servicio, los ciudadanos deben ingresar a la plataforma oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil (https://copiaderegistrocivil.registraduria.gov.co/). Allí es necesario crear una cuenta personal, seleccionar el tipo de registro requerido e ingresar información relacionada con el documento, como tomo, folio, número serial y datos personales vinculados a la inscripción. Tras la verificación de la información, el portal habilita un sistema de pago electrónico para completar el trámite. Solo después de realizar este paso, se puede descargar la copia digital, la cual incluye mecanismos de validación para verificar su autenticidad ante cualquier entidad.

Respecto a las tarifas, la Resolución 1500 de 2026 de la Registraduría establece que la copia digital del registro civil tiene un costo único de $18.750, sin importar si se trata de nacimiento, matrimonio o defunción. Si la persona decide realizar el trámite en modalidad física y presencial, esta copia tiene un valor de $10.800. Además, el organismo ofrece herramientas de consulta para verificar la oficina donde fue registrado originalmente el hecho civil, facilitando la gestión de futuros trámites.

Esta novedosa modalidad digital es promovida por la Registraduría Nacional del Estado Civil como una forma segura y cómoda de evitar filas, intermediarios y eventuales fraudes, recomendando que los ciudadanos empleen exclusivamente los canales oficiales dispuestos para tal fin.

¿Cómo descargar una copia digital del registro civil en Colombia?

Para descargar la copia digital del registro civil en Colombia, usted debe ingresar a la plataforma oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, registrarse o iniciar sesión, seleccionar el tipo de documento requerido (nacimiento, matrimonio o defunción), proporcionar los datos solicitados y realizar el pago del trámite. Una vez validada la información y confirmado el pago, podrá obtener la copia digital para su uso en trámites legales.

¿Cuánto cuesta obtener el registro civil digital en 2026 y cuáles son las diferencias con el trámite presencial?

De acuerdo con la Resolución 1500 de 2026 de la Registraduría Nacional, la copia digital del registro civil tiene un valor de $18.750 y se puede gestionar completamente en línea, mientras que la copia física presencial cuesta $10.800. La opción digital ofrece mayor comodidad y rapidez, aunque ambos documentos tienen la misma validez legal en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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