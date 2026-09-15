Por: Caracol TV

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó recientemente la situación sobre Irán en su red social Truth Social. De acuerdo con lo publicado por el propio mandatario, “la decadente nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápido y a toda costa. Yo decidiré si Estados Unidos opta por negociar, una posibilidad a la que estamos abiertos”. Trump enfatizó que la ofensiva militar de su gobierno habría evitado que el régimen islámico desarrollara un arma nuclear, y proyectó que el precio del petróleo se desplomará una vez termine el conflicto militar con Irán, algo que, según él, sucederá en poco tiempo.

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Este conflicto ha durado más de seis meses y, por ahora, no se ha logrado el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás. Además, el aumento del precio de la gasolina, provocado por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, podría afectar políticamente a los republicanos en las próximas elecciones legislativas del 3 de noviembre, como reporta Noticias Caracol. Estados Unidos y el gobierno iraní han mantenido múltiples rondas de conversaciones, incluso firmaron un memorando de entendimiento en junio. Sin embargo, los intentos de alto el fuego se han roto en varias ocasiones, tras ataques cruzados en la región del golfo Pérsico. Trump también defendió que el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz depende de la acción militar estadounidense, por lo que, a su juicio, otros países deberían “reembolsar a Estados Unidos” por proteger esa vía de exportación, ya que “no han brindado ninguna ayuda” durante la guerra.

Al respecto de la capacidad militar, ante informes sobre la escasez de municiones en Estados Unidos para este conflicto, Trump declaró que su país está produciendo más armamento sofisticado que nunca, con fábricas de defensa operando “las 24 horas del día, los siete días de la semana”. Destacó en particular la producción de misiles Patriot, sistemas de defensa THAAD y Tomahawk.

Por otro lado, Trump puso sobre la mesa la posibilidad de que, tras la guerra, Estados Unidos decida permanecer en Irán solo para quedarse con el petróleo, comparando la situación con la de Venezuela, un país en el que, según él, las compañías petroleras internacionales han retornado y el panorama económico ha mejorado. Sobre el tema venezolano, afirmó que las elecciones en Venezuela ocurrirán “cuando estén listos”, recalcando el apoyo de su gobierno a Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Del lado iraní, Abás Araqchí, ministro de Exteriores, señaló que la reapertura del estrecho de Ormuz depende de que Estados Unidos regrese a los compromisos adquiridos en el memorando de paz firmado en junio, subrayando la importancia estratégica de ese paso para el comercio mundial de crudo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la posición de Donald Trump sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán?

Según publicaciones en Truth Social, Donald Trump sostiene que Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de negociar con Irán. Asegura que su administración ha evitado que el país islámico obtenga armas nucleares y considera que la guerra concluirá tras las elecciones legislativas de noviembre. Además, ve posible que Estados Unidos decida permanecer en Irán tras el conflicto para acceder a sus recursos petroleros.

¿Por qué es clave el estrecho de Ormuz en el conflicto entre Estados Unidos e Irán?

El estrecho de Ormuz es fundamental porque antes de la guerra transitaba por allí una quinta parte del crudo global. El conflicto ha provocado bloqueos en la zona, incrementando los precios internacionales de la gasolina. La reapertura completa de esta vía depende de que Estados Unidos retome los compromisos adquiridos en el memorando de paz con Irán, según indicó el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.