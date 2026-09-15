Por: Caracol TV

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En la mañana del lunes, autoridades colombianas hallaron evidencias relacionadas con la aeronave Cessna T-206, de matrícula HK4985, la cual había perdido comunicación un día antes mientras se desplazaba entre el departamento del Chocó y Bogotá, con cinco ocupantes. De acuerdo con información entregada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en un comunicado, la búsqueda se concentró sobre la vereda Oscordó, ubicada en Pueblo Rico, Risaralda. Hacia las 7:30 a.m., una aeronave UH-60 Black Hawk detectó en las inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá "indicios correspondientes a la aeronave", lo que permitió a las autoridades avanzar en el operativo para dar con el paradero del avión y sus ocupantes.

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El vuelo que desapareció había despegado el domingo desde el aeropuerto del municipio de Condoto, en el Chocó, teniendo como destino el aeropuerto de Guaymaral en Bogotá. Según detalla la Fuerza Aeroespacial, el último contacto que se tuvo con la aeronave ocurrió a las 9:23 a.m. del mismo día, cuando se encontraba cerca del cerro Tatamá. Desde entonces, se activó el protocolo de búsqueda y rescate, movilizando equipos especializados y recursos técnicos para intentar ubicar el avión en un terreno complejo, dominado por la densa vegetación y las condiciones meteorológicas que caracterizan la zona ubicada cerca de un parque nacional.

El reporte oficial no entrega detalles específicos sobre quiénes conformaban la tripulación y los pasajeros, limitándose a confirmar que eran cinco las personas a bordo al momento de la desaparición. De momento, no se han divulgado tampoco hipótesis sobre lo ocurrido tras el último reporte de contacto. Esta situación ha mantenido en expectativa tanto a los familiares de los ocupantes como a las autoridades, que continúan con los esfuerzos de búsqueda en el interior de Risaralda, un departamento que limita con la región del Chocó, en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con Noticias Caracol, la investigación sigue en curso y se espera que en las próximas horas se actualicen los hallazgos, en medio de la incertidumbre sobre el desenlace del accidente aéreo. El caso genera atención tanto por la complejidad geográfica de la búsqueda como por la importancia de la ruta aérea entre Chocó y Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió con la aeronave Cessna T-206 desaparecida entre Chocó y Bogotá?

Según información de la Fuerza Aeroespacial Colombiana citada por Noticias Caracol, la aeronave perdió comunicación el domingo mientras sobrevolaba el cerro Tatamá con cinco personas a bordo. La búsqueda continuó y en la mañana del lunes se hallaron indicios del avión cerca del Parque Nacional Natural Tatamá, en Risaralda.

¿Dónde fue localizado el rastro de la avioneta desaparecida en Risaralda?

De acuerdo con el comunicado oficial, un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana localizó los indicios en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, sobre la vereda Oscordó en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, avanzando con la investigación sobre la aeronave extraviada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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