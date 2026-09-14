Por: Caracol TV

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Si usted planea movilizarse en vehículo particular por Bogotá del lunes 14 al domingo 20 de septiembre de 2026, es fundamental consultar con anticipación la programación del pico y placa. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), esta medida estará vigente durante los días hábiles de la semana, específicamente de lunes a viernes, mientras que el fin de semana –es decir, los sábados y domingos– no aplica para automóviles particulares.

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El esquema de circulación establecido para esta semana señala que, los días impares (martes y jueves), únicamente podrán transitar los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Por su parte, en los días pares (lunes, miércoles y viernes), está permitida la circulación para automotores con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto significa que, desde el lunes 14 hasta el viernes 18 de septiembre, se aplicará la restricción, lo cual suma cinco jornadas consecutivas, mientras que el sábado 19 y domingo 20 de septiembre quedan exentos de la norma.

El detalle diario de la medida es el siguiente, de acuerdo con el calendario de la SDM informado por Noticias Caracol: el lunes 14, miércoles 16 y viernes 18 de septiembre, circulan vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; en cambio, el martes 15 y el jueves 17, pueden desplazarse los automotores cuyas matrículas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5. Tal programación facilita a los conductores organizar sus trayectos y evitar contratiempos durante las horas de restricción.

En cuanto a los horarios, la Secretaría Distrital de Movilidad aclara que la restricción de pico y placa rige de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a viernes. Este horario amplio busca reducir la congestión vehicular en los días laborales. Sin embargo, durante los fines de semana, la medida no está vigente, permitiendo una mayor libertad de desplazamiento para los usuarios de vehículos particulares.

Quienes no cumplan con el pico y placa se exponen al comparendo C14, que equivale a una sanción de $875.445 para 2026, monto equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además de esta multa, los agentes de tránsito pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica costos adicionales relacionados con el traslado en grúa y estadía en patios. Esta información ha sido verificada y difundida por Noticias Caracol, que respalda los datos aquí presentados.

¿Cuál es la programación del pico y placa en Bogotá para la semana del 14 al 20 de septiembre de 2026?

La programación establece que del lunes 14 al viernes 18 de septiembre la restricción será vigente, alternando diariamente los últimos dígitos de las placas permitidas. Los fines de semana, es decir, sábado 19 y domingo 20, no está en vigor la norma para vehículos particulares, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Qué significa comparendo C14 y cuáles son sus consecuencias durante el pico y placa?

El comparendo C14 es la infracción aplicada por incumplir la restricción de pico y placa en Bogotá. En 2026, implica una multa de $875.445 y puede acarrear la inmovilización del vehículo, además de gastos asociados al traslado y custodia en patios, como precisa la información oficial de las autoridades viales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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