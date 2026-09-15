La escena del freestyle dominicano está de luto por la muerte de Jesús Alexis Delgado Ortiz, conocido artísticamente como Diddy Glow y apodado ‘La Bestia’. El artista, de 31 años, murió el sábado 12 de septiembre durante un ataque ocurrido en Boca Chica, provincia de Santo Domingo (República Dominicana).

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De acuerdo con el Diario Libre, el hecho ocurrió en el sector Los Coquitos, donde el músico se encontraba reunido con otras personas. Según la información entregada por la Policía Nacional, varios individuos llegaron al sitio en un vehículo y dispararon contra quienes estaban allí.

La balacera dejó dos personas muertas y cinco heridas. La otra víctima mortal fue identificada como Jonathan Villanueva, conocido como ‘Cotuí’, de 26 años. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias del ataque y ubicar a los responsables.

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Diddy Glow no era el objetivo del ataque, según primeras versiones

Según el citado medio, la Policía Nacional dominicana informó que cerca de diez personas ya fueron entrevistadas para esclarecer la balacera ocurrida en Boca Chica. Los investigadores también revisan grabaciones de cámaras de seguridad de establecimientos de la zona y del sistema de emergencias 911.

El vocero policial Diego Pesqueira explicó que Diddy Glow no era la persona a la que estaba dirigido el ataque. La hipótesis preliminar señala que los disparos buscaban alcanzar a otro de los presentes en el lugar.

Entre las líneas que revisan las autoridades aparecen viejas rencillas como posible motivo del ataque. Sin embargo, esta hipótesis todavía forma parte de la investigación y no establece por sí sola quién ordenó o ejecutó el hecho.

En la balacera también murió Jonathan Villanueva, conocido como ‘Cotuí’, de 26 años, mientras que otras cinco personas resultaron heridas. La Policía continúa con la identificación de los responsables y la reconstrucción de lo ocurrido en el sector Los Coquitos.

#PrensaÚnica #VIDEO Luto en el movimiento urbano: asesinan a tiros al rapero y freestylero Diddy Glow durante balacera en Boca Chica que deja dos muertos y varios heridos. LEA MÁS 👇https://t.co/eCHaGfX7My Cc.@PoliciaRD @MinInteriorRD @FarideRaful @luisabinader pic.twitter.com/00m5lEJxUA — Periódico Prensa Única (@PrensaUnicaPU) September 14, 2026

Quién era Diddy Glow, ‘La Bestia’ del freestyle dominicano

Jesús Alexis Delgado Ortiz construyó su carrera principalmente en las batallas de freestyle. Oriundo de Boca Chica, comenzó participando en enfrentamientos callejeros de improvisación antes de avanzar hacia escenarios y proyectos musicales.

El sobrenombre de ‘La Bestia’ se convirtió en parte de su identidad artística. Su reconocimiento dentro de la escena dominicana aumentó con sus participaciones en batallas y enfrentamientos con otros exponentes del género.

En 2018 fue reconocido como ‘Freestalero del Año’ en los Premios V&P, distinción que acompañó una etapa de expansión de su carrera hacia la música urbana. Posteriormente, trabajó en canciones y presentaciones vinculadas con el rap, el dembow y el trap.

Diddy Glow también llevó su propuesta fuera de República Dominicana. Tuvo actividades en lugares como Estados Unidos y Cuba y mantenía entre sus proyectos la intención de continuar ampliando su carrera musical.

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