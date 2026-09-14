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La reciente detención del periodista nicaragüense Luis Galeano por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) ha desatado múltiples reacciones en la comunidad migrante nicaragüense y en organizaciones defensoras de la libertad de prensa. De acuerdo con lo informado por su esposa, Deykell Santamaría, a '100% Noticias', Galeano fue arrestado en Orlando mientras trabajaba como conductor de Uber, profesión que alternaba con su ejercicio periodístico. Apenas pudo avisar a su esposa sobre la aprehensión y pedir que alertara a su abogado y a otros periodistas.

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Este episodio ocurre en un contexto marcado por la crisis política que vive Nicaragua desde 2018, año en que Luis Galeano salió del país tras la emisión de una orden de captura en su contra por parte de un juez de Managua. En ese entonces, Galeano era reconocido por su trayectoria en el desaparecido diario 'El Nuevo Diario' y en la Agencia EFE, además de su labor en espacios independientes como ‘Café con Voz’. En este programa, transmitido en ‘100% Noticias’, criticó abiertamente al gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, situación que lo llevó al exilio después del allanamiento y decomiso de ese canal por parte de la Policía Nacional y el organismo regulador estatal Telcor.

Desde su llegada a Estados Unidos, el periodista ha continuado su trabajo desde Miami, manteniendo su programa ‘Café con Voz’ junto a Deykell Santamaría y denunciando el entorno represivo en Nicaragua. La plataforma, en la que se han mantenido críticas a las acciones gubernamentales de su país natal, informó sobre la detención apenas esta ocurrió. Sus defensores subrayan que Galeano posee un proceso de asilo activo y documentación que respalda la persecución sufrida por su labor.

En febrero de 2023, autoridades nicaragüenses lo incluyeron entre los declarados “traidores a la patria”, lista que involucra a reconocidos opositores, escritores, líderes religiosos y defensores de derechos humanos. Junto con la privación de nacionalidad y bienes, este tipo de medidas ha afectado a más de un centenar de personas críticas al régimen. Voceros como Juan Sebastián Chamorro y la Fundación para la Libertad de Nicaragua han alertado sobre los riesgos que una eventual deportación representaría para Galeano y han solicitado a las autoridades estadounidenses tomar en cuenta su condición de perseguido político, pidiendo respeto a su debido proceso y a su solicitud de asilo en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue detenido Luis Galeano por el ICE en Estados Unidos?

De acuerdo con la información suministrada por fuentes como ‘100% Noticias’ y confirmada por su esposa, Luis Galeano fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras trabajaba como conductor de Uber. Aunque mantenía un proceso de asilo activo, la detención se realizó en el contexto de revisión de su estatus migratorio, situación que movilizó la reacción de organizaciones y periodistas defensores de su labor.

¿Qué significa ser declarado “traidor a la patria” en Nicaragua?

La declaración de “traidor a la patria” por parte de las autoridades nicaragüenses implica la privación de nacionalidad y bienes, así como la exclusión de los derechos políticos. Esta medida, adoptada en febrero de 2023, se ha aplicado a periodistas, escritores, defensores de derechos humanos y opositores, entre ellos Luis Galeano, como parte de la respuesta estatal ante las voces disidentes surgidas desde la crisis de 2018.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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