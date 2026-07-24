El Gobierno de Nicaragua revocó el nombramiento de Harold de Jesús Delgado como embajador en Colombia, una decisión que se conoció ante la posición del presidente electo Abelardo de la Espriella y su canciller designado, Omar Bula Escobar, frente al régimen.

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De acuerdo con Caracol Radio, la medida fue oficializada mediante un acuerdo presidencial firmado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el que se dejó sin efecto la designación del diplomático nicaragüense ante Colombia.

Aunque el documento no expone las razones de la decisión, el anuncio coincide con el cambio de política exterior planteado por el nuevo gobierno colombiano.

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#Mundo| El Gobierno de Nicaragua revocó el nombramiento del diplomático Harold de Jesús Delgado como embajador en Colombia. La decisión ocurre luego de que el canciller designado Omar Bula Escobar, anunciara que el Gobierno de Abelardo de la Espriella no tendrá sede diplomática… pic.twitter.com/gFKkUkqkah — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 25, 2026

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre Nicaragua?

Desde la campaña presidencial y luego de su elección, De la Espriella aseguró que su Gobierno no sostendría relaciones con los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, al considerar que se trata de dictaduras.

Al presentar los lineamientos de su política exterior, el mandatario afirmó que Colombia no legitimará gobiernos que, a su juicio, vulneran los derechos humanos y las libertades democráticas, por lo que anunció un giro frente a la posición que había mantenido el país en los últimos años.

Su postura fue reiterada tras la designación de Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores, quien aseguró que Colombia no tendrá sede diplomática en Managua.

En una entrevista con Noticias Caracol, el canciller designado confirmó que la decisión del nuevo Gobierno será romper relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba.

“No vamos a tener relaciones con Cuba ni con Nicaragua. Para mí, una embajada en una dictadura legitima la dictadura”, afirmó Bula Escobar.

El futuro ministro agregó que la determinación obedece a las profundas diferencias con ambos gobiernos.

“Cuando hay discrepancias graves, especialmente por violaciones de derechos humanos, ese no es nuestro interés”, señaló.

Con estas declaraciones, el Gobierno de De la Espriella dejó clara la línea que seguirá en materia de política exterior frente al régimen de Daniel Ortega.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.