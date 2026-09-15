El ejercicio periodístico y la narrativa visual contemporánea encuentran en la sala de edición uno de sus eslabones más críticos para revelar problemáticas sociales y ambientales de alto impacto. Bajo esta premisa, la trayectoria del editor y productor audiovisual bogotano Jeffersonn Castellanos ha ganado reconocimiento en la industria de la televisión estadounidense, consolidando una carrera que este año lo ubica nuevamente en el radar de los premios Lone Star Emmy.

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Con más de quince años de experiencia profesional, Castellanos inició su recorrido laboral en Colombia participando en diversas producciones de televisión, formatos de entretenimiento, ficción, documentales y noticieros. Sin embargo, en el año 2020 decidió dar un giro a su carrera al emigrar a Estados Unidos, integrándose formalmente desde 2023 al equipo de Univision Houston como editor de video y fotógrafo enfocado en el departamento de Investigaciones y Reportajes Especiales.

Desde esa posición, el realizador bogotano ha participado en coberturas de profundidad enfocadas en salud pública, crisis ambientales y asuntos comunitarios. Uno de los trabajos más destacados dentro de su historial periodístico es ‘Bombardeados de Benceno’, una investigación de Univision 45 Houston que documentó la exposición de comunidades locales a emisiones industriales contaminantes. Dicha pieza, respaldada por un riguroso trabajo de reportería y una estructura visual diseñada para hacer accesibles temas complejos a la audiencia, le mereció galardones previos como un Lone Star Emmy y un Telly Award.

A lo largo de su paso por la televisión estadounidense, su labor en el montaje de reportajes de denuncia ha sido distinguida de manera recurrente. En su palmarés figuran ocho Lone Star Emmy Awards, tres Telly Awards y un reconocimiento del Covering Climate Now Journalism Award, destacando proyectos previos como ‘Planeta vs. Plástico’, ‘Asesino de Triple Dígito’ y ‘Sulfuro en la Bahía’, los cuales abordan temáticas de relevancia ecológica y social.

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El impacto de su trabajo se refleja ahora en la antesala de los Lone Star Emmy Awards 2026, donde cuatro de las piezas en las que participó figuran en la lista de preseleccionados. Entre las postulaciones destaca de manera particular su inclusión en una categoría de carácter individual orientada a evaluar la excelencia en el montaje, el ritmo narrativo, la estructura técnica y el impacto visual de la edición.

Para los profesionales de la comunicación en el exterior, este tipo de reconocimientos reafirman la capacidad de adaptación y el rigor técnico de los realizadores formados en el país. Mientras se aguarda la confirmación oficial de las nominaciones definitivas, la labor de Castellanos continúa centrada en el análisis riguroso de archivos visuales y secuencias informativas, demostrando que la construcción de una narrativa sólida es determinante para transformar datos complejos en historias de interés público que trascienden las pantallas.

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