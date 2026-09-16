Por: Social Geek

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Spotify, la reconocida plataforma de música en streaming, presentó una herramienta para solucionar un dilema común entre sus usuarios: las canciones infantiles y familiares reproducidas para hijos o en reuniones familiares terminan influyendo en el perfil musical que elabora el servicio. Estos registros afectan recomendaciones personalizadas y el tradicional resumen anual conocido como Wrapped, donde han llegado a aparecer artistas o canciones infantiles en el top de preferencias, reflejando más la vida familiar que los propios gustos individuales.

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De acuerdo con un comunicado de Spotify, la nueva función permite excluir de manera sencilla la música infantil y familiar del perfil de gustos del usuario. Esto abarca canciones de películas animadas, temas de series familiares y rondas infantiles, que suelen ser escuchadas por niños a través de la cuenta de los adultos. El objetivo, según la plataforma, es que las experiencias personalizadas como Discover Weekly, Daily Mix y Wrapped se ajusten de forma más precisa a los verdaderos gustos de la persona titular de la cuenta.

Es importante destacar que esta función no bloquea ni elimina el acceso al contenido infantil; más bien, lo que hace es garantizar que dichas reproducciones no sean consideradas por el algoritmo que genera recomendaciones o resúmenes musicales personalizados. Así, padres y cuidadores pueden seguir escuchando playlists o buscando música para niños sin temor a alterar su perfil musical. Además, la actualización tiene carácter retroactivo: las canciones infantiles reproducidas en meses anteriores ya no contarán para los listados de Wrapped ni influirán en las recomendaciones del algoritmo.

La función está disponible globalmente en la aplicación móvil de Spotify, tanto para cuentas gratuitas como para suscriptores Premium, y viene activada por defecto para incluir la música infantil en los gustos musicales. Para desactivar la opción, el usuario debe ingresar en la sección de Configuración y privacidad, luego en Contenido y visualización, y finalmente apagar el interruptor denominado "Incluir música infantil y familiar en el perfil de gustos". Spotify aclara que el cambio en las recomendaciones puede demorar hasta 48 horas en hacerse efectivo.

Esta novedad se suma a otras herramientas ya existentes, como la opción de excluir canciones o playlists específicas del perfil de gustos y las cuentas gestionadas para oyentes jóvenes. Dichas cuentas, pensadas para menores de 13 años, permiten a los padres establecer controles y les ofrecen a los niños una experiencia musical adaptada a su edad, con biblioteca y Wrapped propio.

En definitiva, Spotify reconoce así la realidad de hogares donde varias personas utilizan la misma cuenta, devolviendo al usuario adulto el control sobre su identidad musical, especialmente de cara al esperado Wrapped anual.

¿Cómo excluir canciones infantiles de las recomendaciones y Wrapped en Spotify?

Para evitar que la música infantil y familiar altere las recomendaciones y listados de Wrapped, solo hay que desactivar la opción en Configuración y privacidad, bajo Contenido y visualización. Apagando "Incluir música infantil y familiar en el perfil de gustos", Spotify dejará de tener en cuenta esas reproducciones en su algoritmo.

¿Qué es el perfil de gustos en Spotify y cómo funciona el algoritmo?

El perfil de gustos en Spotify es el historial personalizado a partir del cual la plataforma sugiere contenido y crea resúmenes como Discover Weekly o Wrapped. El algoritmo analiza lo que cada usuario escucha, aunque ahora se puede filtrar el contenido infantil para asegurar que las recomendaciones reflejen solo los gustos personales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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