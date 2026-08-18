Por: Noticiero 90 minutos

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Mailo Martínez se lanza de nuevo al ruedo musical con una versión salsera de ‘Cóncavo y Convexo’, el clásico romántico compuesto por Roberto Carlos y Erasmo Carlos. El reconocido cantante colombiano, fiel a su estilo, apuesta por mantener la esencia de la letra original mientras explora nuevos arreglos y matices del género que lo ha convertido en referente dentro del público salsero. De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, este sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales, lo que marca un nuevo capítulo en la carrera de Martínez.

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La reciente interpretación de ‘Cóncavo y Convexo’ no solo guarda respeto por la emotividad y fuerza lírica de la versión original, sino que introduce una propuesta fresca a través de arreglos propios de la salsa. El resultado es una pieza en la que el piano, los metales y la percusión aportan nuevos colores sin perder el carácter sentimental que tanto identifica la canción. Según lo destacado por Noticiero 90 Minutos, la intención del artista no es alterar la raíz de la obra, sino abrirla a un público más amplio: desde fanáticos de la salsa romántica hasta quienes buscan redescubrir grandes himnos románticos reimaginados en clave contemporánea.

Este lanzamiento se suma a una fase reciente de la carrera de Mailo Martínez, en la que también han surgido canciones como ‘Capítulo’. Su discografía evidencia una continuidad en la exploración de historias de amor, trasladadas al universo de la salsa. De acuerdo con el mismo medio, producciones previas como el EP ‘Matices’ y el álbum ‘Salsa con Clase’ consolidan esa línea: interpretación de emociones universales a través de arreglos actuales y voces que dialogan entre lo tradicional y lo moderno. Además de estos trabajos, Martínez ha enriquecido su repertorio con temas como ‘Primera Cita’, ‘Mi Todo’, ‘Sin Tus Besos’ y ‘Todo Contigo’, piezas que destacan precisamente por ese equilibrio entre lo clásico y lo innovador en materia de salsa.

Con la llegada de ‘Cóncavo y Convexo’ a plataformas como Spotify, Apple Music y Amazon Music, Martínez sigue fortaleciendo su proyecto musical y reafirma su afinidad con la salsa romántica. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, este género sigue siendo el eje central de su propuesta artística y la carta con la que busca conectar con diferentes generaciones de oyentes.

¿Dónde se puede escuchar la nueva versión en salsa de ‘Cóncavo y Convexo’ por Mailo Martínez?

Según Noticiero 90 Minutos, la versión de ‘Cóncavo y Convexo’ interpretada por Mailo Martínez ya está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Amazon Music. Desde estas aplicaciones, los usuarios pueden disfrutar el sencillo y explorar el catálogo musical reciente del artista colombiano.

¿En qué consiste la propuesta artística de Mailo Martínez dentro del género de la salsa romántica?

De acuerdo con el artículo, Mailo Martínez ha cimentado su propuesta en la interpretación de historias de amor en formato salsero, combinando elementos de la salsa tradicional con arreglos contemporáneos. Esta línea se refleja tanto en la nueva versión de ‘Cóncavo y Convexo’ como en canciones previas, enfocándose en mantener la emoción original mientras innova en la producción musical.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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